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В Кремле заявили, что у Запада нет желания садиться за стол переговоров
В Кремле заявили, что у Запада нет желания садиться за стол переговоров - РИА Новости, 28.02.2023
В Кремле заявили, что у Запада нет желания садиться за стол переговоров
Запад давно мог сесть за стол переговоров по теме безопасности, если бы захотел, переговоры были бы очень сложными, местами непримиримыми, но они были бы, но... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T01:35
2023-02-28T01:35
2023-02-28T01:36
россия
дмитрий песков
авария на "северных потоках"
вашингтон (штат)
брюссель
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запад давно мог сесть за стол переговоров по теме безопасности, если бы захотел, переговоры были бы очень сложными, местами непримиримыми, но они были бы, но западные страны отказались, заявил в интервью газете "Известия" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация поменялась коренным образом. Еще когда президент перед принятием решения о начале СВО сформулировал проекты договоров о безопасности, которые были направлены в Вашингтон, Брюссель и Вену, и когда мы, по сути, услышали неготовность о чем-то с нами говорить. Если бы они хотели, они бы сели за стол переговоров. Были бы очень сложные, позиционные, местами непримиримые, но переговоры бы шли. Но они отказались", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230221/zapad-1853542322.html
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россия, дмитрий песков, авария на "северных потоках", вашингтон (штат), брюссель
Россия, Дмитрий Песков, Авария на "Северных потоках", Вашингтон (штат), Брюссель
01:35 28.02.2023 (обновлено: 01:36 28.02.2023)
В Кремле заявили, что у Запада нет желания садиться за стол переговоров
Песков: Запад давно мог сесть за стол переговоров по теме безопасности, если бы захотел