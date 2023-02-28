https://ria.ru/20230228/peskov-1854741723.html

В Кремле заявили, что у Запада нет желания садиться за стол переговоров

В Кремле заявили, что у Запада нет желания садиться за стол переговоров - РИА Новости, 28.02.2023

В Кремле заявили, что у Запада нет желания садиться за стол переговоров

Запад давно мог сесть за стол переговоров по теме безопасности, если бы захотел, переговоры были бы очень сложными, местами непримиримыми, но они были бы, но... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T01:35

2023-02-28T01:35

2023-02-28T01:36

россия

дмитрий песков

авария на "северных потоках"

вашингтон (штат)

брюссель

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запад давно мог сесть за стол переговоров по теме безопасности, если бы захотел, переговоры были бы очень сложными, местами непримиримыми, но они были бы, но западные страны отказались, заявил в интервью газете "Известия" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация поменялась коренным образом. Еще когда президент перед принятием решения о начале СВО сформулировал проекты договоров о безопасности, которые были направлены в Вашингтон, Брюссель и Вену, и когда мы, по сути, услышали неготовность о чем-то с нами говорить. Если бы они хотели, они бы сели за стол переговоров. Были бы очень сложные, позиционные, местами непримиримые, но переговоры бы шли. Но они отказались", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230221/zapad-1853542322.html

россия

вашингтон (штат)

брюссель

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россия, дмитрий песков, авария на "северных потоках", вашингтон (штат), брюссель