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В Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры - РИА Новости, 28.02.2023
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Липецкая область
 
10:54 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/pereselentsy-1854784522.html
В Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры
В Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры - РИА Новости, 28.02.2023
В Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры
Ключи от новых квартир в районе ЛТЗ города Липецка вручили переселенцам из аварийного жилья, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:54
2023-02-28T10:54
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
жилье
липецк
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ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Ключи от новых квартир в районе ЛТЗ города Липецка вручили переселенцам из аварийного жилья, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в новостройку переедут 70 семей. Дом возвели в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда".Артамонов отметил, что все квартиры с чистовой отделкой, установлены сантехника и электрические плиты, светильники и датчики пожарной безопасности. Территория перед домом благоустроена. "Жители ЛТЗ очень любят свой район и рады, что квартиры получили здесь, им не придется далеко переезжать. Продолжим приводить микрорайон в порядок. В прошлом году обновили культурно-образовательный центр "Маяк" и территорию возле него. Строим два новых дома для переселенцев из аварийного жилфонда", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, жилье, липецк
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье, Липецк

В Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиВ Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры
В Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
В Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Ключи от новых квартир в районе ЛТЗ города Липецка вручили переселенцам из аварийного жилья, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в новостройку переедут 70 семей. Дом возвели в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда".
Артамонов отметил, что все квартиры с чистовой отделкой, установлены сантехника и электрические плиты, светильники и датчики пожарной безопасности. Территория перед домом благоустроена.

"Жители ЛТЗ очень любят свой район и рады, что квартиры получили здесь, им не придется далеко переезжать. Продолжим приводить микрорайон в порядок. В прошлом году обновили культурно-образовательный центр "Маяк" и территорию возле него. Строим два новых дома для переселенцев из аварийного жилфонда", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЖильеЛипецк
 
 
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