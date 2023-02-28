В Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиВ Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
В Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры
ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Ключи от новых квартир в районе ЛТЗ города Липецка вручили переселенцам из аварийного жилья, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в новостройку переедут 70 семей. Дом возвели в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда".
Артамонов отметил, что все квартиры с чистовой отделкой, установлены сантехника и электрические плиты, светильники и датчики пожарной безопасности. Территория перед домом благоустроена.
"Жители ЛТЗ очень любят свой район и рады, что квартиры получили здесь, им не придется далеко переезжать. Продолжим приводить микрорайон в порядок. В прошлом году обновили культурно-образовательный центр "Маяк" и территорию возле него. Строим два новых дома для переселенцев из аварийного жилфонда", – сказал Артамонов.
"Жители ЛТЗ очень любят свой район и рады, что квартиры получили здесь, им не придется далеко переезжать. Продолжим приводить микрорайон в порядок. В прошлом году обновили культурно-образовательный центр "Маяк" и территорию возле него. Строим два новых дома для переселенцев из аварийного жилфонда", – сказал Артамонов.