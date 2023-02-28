https://ria.ru/20230228/pereselentsy-1854784522.html

В Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры

В Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры - РИА Новости, 28.02.2023

В Липецкой области семьи переселенцев из аварийного жилья получили квартиры

Ключи от новых квартир в районе ЛТЗ города Липецка вручили переселенцам из аварийного жилья, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:54

2023-02-28T10:54

2023-02-28T10:54

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

жилье

липецк

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ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Ключи от новых квартир в районе ЛТЗ города Липецка вручили переселенцам из аварийного жилья, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в новостройку переедут 70 семей. Дом возвели в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жильё и городская среда".Артамонов отметил, что все квартиры с чистовой отделкой, установлены сантехника и электрические плиты, светильники и датчики пожарной безопасности. Территория перед домом благоустроена. "Жители ЛТЗ очень любят свой район и рады, что квартиры получили здесь, им не придется далеко переезжать. Продолжим приводить микрорайон в порядок. В прошлом году обновили культурно-образовательный центр "Маяк" и территорию возле него. Строим два новых дома для переселенцев из аварийного жилфонда", – сказал Артамонов.

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, жилье, липецк