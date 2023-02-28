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Украина запросила переговоры по зерновой сделке, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2023
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21:03 28.02.2023 (обновлено: 21:15 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/peregovory-1854970152.html
Украина запросила переговоры по зерновой сделке, сообщили СМИ
Украина запросила переговоры по зерновой сделке, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2023
Украина запросила переговоры по зерновой сделке, сообщили СМИ
Киев предложил Турции и ООН начать переговоры по зерновой сделке, сообщил Рейтер со ссылкой на источник в украинском правительстве. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T21:03
2023-02-28T21:15
экономика
украина
оон
зерновая сделка
турция
россия
в мире
ибрагим калын
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Киев предложил Турции и ООН начать переговоры по зерновой сделке, сообщил Рейтер со ссылкой на источник в украинском правительстве.На прошлой неделе замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков рассказал изданию, что Киев хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить в него больше украинских портов.Срок действия зерновой сделки завершается 18 марта. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки, и призвал США обнародовать их.Зерновая сделка, которую в июле прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД заявили, что таких возражений не поступило, отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
https://ria.ru/20230217/zerno-1852759946.html
https://ria.ru/20230227/sdelka-1854485860.html
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экономика, украина, оон, зерновая сделка, турция, россия, в мире, ибрагим калын, киев
Экономика, Украина, ООН, зерновая сделка, Турция, Россия, В мире, Ибрагим Калын, Киев
Украина запросила переговоры по зерновой сделке, сообщили СМИ

Reuters: Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по зерновой сделке

© AP Photo / David GoldmanКорабль с украинским зерном у причала Одесского морского порта
Корабль с украинским зерном у причала Одесского морского порта - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / David Goldman
Корабль с украинским зерном у причала Одесского морского порта. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Киев предложил Турции и ООН начать переговоры по зерновой сделке, сообщил Рейтер со ссылкой на источник в украинском правительстве.
«

"Мы отправили письмо с просьбой начать решать этот вопрос, так как 18 марта уже совсем скоро, но до сих пор не получили никакого ответа", — отметил собеседник агентства.

На прошлой неделе замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков рассказал изданию, что Киев хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить в него больше украинских портов.
Срок действия зерновой сделки завершается 18 марта. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки, и призвал США обнародовать их.
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МИД выразил удивление уверенностью ООН в продлении зерновой сделки
17 февраля, 18:41
Зерновая сделка, которую в июле прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД заявили, что таких возражений не поступило, отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Зерновая сделка — составная часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Как указывала Москва, именно это выполнено не было. При этом представители ООН обещали снять ограничения.

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Источник: конкретные сроки по продлению зерновой сделки не обсуждались
27 февраля, 06:32
 
ЭкономикаУкраинаООНзерновая сделкаТурцияРоссияВ миреИбрагим КалынКиев
 
 
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