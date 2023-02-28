https://ria.ru/20230228/peregovory-1854970152.html

Украина запросила переговоры по зерновой сделке, сообщили СМИ

Украина запросила переговоры по зерновой сделке, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2023

Украина запросила переговоры по зерновой сделке, сообщили СМИ

Киев предложил Турции и ООН начать переговоры по зерновой сделке, сообщил Рейтер со ссылкой на источник в украинском правительстве. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T21:03

2023-02-28T21:03

2023-02-28T21:15

экономика

украина

оон

зерновая сделка

турция

россия

в мире

ибрагим калын

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Киев предложил Турции и ООН начать переговоры по зерновой сделке, сообщил Рейтер со ссылкой на источник в украинском правительстве.На прошлой неделе замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков рассказал изданию, что Киев хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить в него больше украинских портов.Срок действия зерновой сделки завершается 18 марта. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки, и призвал США обнародовать их.Зерновая сделка, которую в июле прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД заявили, что таких возражений не поступило, отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

https://ria.ru/20230217/zerno-1852759946.html

https://ria.ru/20230227/sdelka-1854485860.html

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экономика, украина, оон, зерновая сделка, турция, россия, в мире, ибрагим калын, киев