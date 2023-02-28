Украина запросила переговоры по зерновой сделке, сообщили СМИ
Reuters: Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по зерновой сделке
© AP Photo / David GoldmanКорабль с украинским зерном у причала Одесского морского порта
© AP Photo / David Goldman
Корабль с украинским зерном у причала Одесского морского порта. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Киев предложил Турции и ООН начать переговоры по зерновой сделке, сообщил Рейтер со ссылкой на источник в украинском правительстве.
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"Мы отправили письмо с просьбой начать решать этот вопрос, так как 18 марта уже совсем скоро, но до сих пор не получили никакого ответа", — отметил собеседник агентства.
На прошлой неделе замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков рассказал изданию, что Киев хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить в него больше украинских портов.
Срок действия зерновой сделки завершается 18 марта. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки, и призвал США обнародовать их.
Зерновая сделка, которую в июле прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД заявили, что таких возражений не поступило, отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Зерновая сделка — составная часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Как указывала Москва, именно это выполнено не было. При этом представители ООН обещали снять ограничения.