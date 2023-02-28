https://ria.ru/20230228/peregovory-1854820873.html

Москва пока исходит из невозможности для Киева де-юре вести переговоры

Москва пока исходит из невозможности для Киева де-юре вести переговоры - РИА Новости, 28.02.2023

Москва пока исходит из невозможности для Киева де-юре вести переговоры

Москва пока исходит из невозможности для Киева де-юре вести переговоры с ней, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:49

2023-02-28T12:49

2023-02-28T12:52

специальная военная операция на украине

москва

киев

россия

дмитрий песков

александр лукашенко

украина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москва пока исходит из невозможности для Киева де-юре вести переговоры с ней, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы. "Пока, честно говоря, наверное, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны. Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры на этот счет. Вот из этого исходим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько сейчас благоприятный момент для ведения переговоров.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854607876.html

москва

киев

россия

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москва, киев, россия, дмитрий песков, александр лукашенко, украина