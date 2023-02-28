https://ria.ru/20230228/partiya-1854806879.html

Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию"

Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию" - РИА Новости, 28.02.2023

Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию"

Более 1 тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию", заявил секретарь Херсонского реготделения партии, замруководителя фракции партии в Госдуме РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:01

2023-02-28T12:01

2023-02-28T12:01

херсонская область

россия

единая россия

госдума рф

политика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию", заявил секретарь Херсонского реготделения партии, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. "Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию"... Пока не у всех есть российские паспорта, но это дело времени. Некоторые люди, как только получают российское гражданство, сразу подают заявление о вступлении в партию", - приводят в пресс-службе партии слова Кастюкевича. Отмечается, что партия формирует команду единомышленников, которые хотят строить мирную жизнь и заинтересованы в развитии и интеграции Херсонской области в правовое пространство России.

https://ria.ru/20230127/partiya-1847802131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, единая россия, госдума рф, политика