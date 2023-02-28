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Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию" - РИА Новости, 28.02.2023
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12:01 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/partiya-1854806879.html
Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию"
Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию" - РИА Новости, 28.02.2023
Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию"
Более 1 тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию", заявил секретарь Херсонского реготделения партии, замруководителя фракции партии в Госдуме РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:01
2023-02-28T12:01
херсонская область
россия
единая россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию", заявил секретарь Херсонского реготделения партии, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. "Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию"... Пока не у всех есть российские паспорта, но это дело времени. Некоторые люди, как только получают российское гражданство, сразу подают заявление о вступлении в партию", - приводят в пресс-службе партии слова Кастюкевича. Отмечается, что партия формирует команду единомышленников, которые хотят строить мирную жизнь и заинтересованы в развитии и интеграции Херсонской области в правовое пространство России.
https://ria.ru/20230127/partiya-1847802131.html
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херсонская область , россия, единая россия, госдума рф, политика
Херсонская область , Россия, Единая Россия, Госдума РФ, Политика
Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию"

В отделении партии "Единая Россия" в Херсонской области рассказали о формировании команды

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию", заявил секретарь Херсонского реготделения партии, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич.
"Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию"... Пока не у всех есть российские паспорта, но это дело времени. Некоторые люди, как только получают российское гражданство, сразу подают заявление о вступлении в партию", - приводят в пресс-службе партии слова Кастюкевича.
Отмечается, что партия формирует команду единомышленников, которые хотят строить мирную жизнь и заинтересованы в развитии и интеграции Херсонской области в правовое пространство России.
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