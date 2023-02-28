https://ria.ru/20230228/partiya-1854806879.html
Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию"
Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию" - РИА Новости, 28.02.2023
Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию"
Более 1 тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию", заявил секретарь Херсонского реготделения партии, замруководителя фракции партии в Госдуме РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:01
2023-02-28T12:01
2023-02-28T12:01
херсонская область
россия
единая россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию", заявил секретарь Херсонского реготделения партии, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. "Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию"... Пока не у всех есть российские паспорта, но это дело времени. Некоторые люди, как только получают российское гражданство, сразу подают заявление о вступлении в партию", - приводят в пресс-службе партии слова Кастюкевича. Отмечается, что партия формирует команду единомышленников, которые хотят строить мирную жизнь и заинтересованы в развитии и интеграции Херсонской области в правовое пространство России.
https://ria.ru/20230127/partiya-1847802131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Херсонская область , Россия, Единая Россия, Госдума РФ, Политика
Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию"
В отделении партии "Единая Россия" в Херсонской области рассказали о формировании команды
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию", заявил секретарь Херсонского реготделения партии, замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич.
"Более тысячи жителей Херсонской области вступили в "Единую Россию"... Пока не у всех есть российские паспорта, но это дело времени. Некоторые люди, как только получают российское гражданство, сразу подают заявление о вступлении в партию", - приводят в пресс-службе партии слова Кастюкевича.
Отмечается, что партия формирует команду единомышленников, которые хотят строить мирную жизнь и заинтересованы в развитии и интеграции Херсонской области в правовое пространство России
.
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