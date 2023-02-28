https://ria.ru/20230228/pakistan-1854769330.html
В Пакистане уволили профессора, задавшего студентам вопрос об инцесте
В Пакистане уволили профессора, задавшего студентам вопрос об инцесте - РИА Новости, 28.02.2023
В Пакистане уволили профессора, задавшего студентам вопрос об инцесте
Пакистанский столичный университет COMSATS уволил и внес в черный список профессора после того, как он задал студентам-электротехникам на экзамене вопрос про... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:44
2023-02-28T09:44
2023-02-28T09:59
в мире
пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости. Пакистанский столичный университет COMSATS уволил и внес в черный список профессора после того, как он задал студентам-электротехникам на экзамене вопрос про инцест, сообщает Daily Pakistan. Оформленный в виде викторины вопрос предлагал студентам написать эссе из 300 слов о предполагаемой ситуации. "Содержание викторины является крайне нежелательным и полностью противоречит законам об учебных программах Исламской Республики Пакистан и вызвало волнения среди семей студентов", - говорится в письме представителя университета. Университет проинформировал министерство науки и технологий Пакистана о действиях преподавателя. По данным руководства учебного заведения, викторина с оскорбительным вопросом была проведена 4 и 5 декабря прошлого года для студентов бакалавриата электротехники, а организовавший эту викторину профессор Хайр уль Башар был уволен 5 января этого года. В свою очередь, министерство обратило на это внимание через несколько недель после инцидента. Ситуация в исламабадском университете вызвала волну комментариев в социальных сетях в Пакистане, множество студентов раскритиковали "вульгарный контент".
https://ria.ru/20220203/kholokost-1770856627.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан
В Пакистане уволили профессора, задавшего студентам вопрос об инцесте
Пакистанский университет уволил профессора, задавшего на экзамене вопрос об инцесте
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости.
Пакистанский столичный университет COMSATS уволил и внес в черный список профессора после того, как он задал студентам-электротехникам на экзамене вопрос про инцест, сообщает Daily Pakistan
.
Оформленный в виде викторины вопрос предлагал студентам написать эссе из 300 слов о предполагаемой ситуации.
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"Содержание викторины является крайне нежелательным и полностью противоречит законам об учебных программах Исламской Республики Пакистан и вызвало волнения среди семей студентов", - говорится в письме представителя университета.
Университет проинформировал министерство науки и технологий Пакистана о действиях преподавателя. По данным руководства учебного заведения, викторина с оскорбительным вопросом была проведена 4 и 5 декабря прошлого года для студентов бакалавриата электротехники, а организовавший эту викторину профессор Хайр уль Башар был уволен 5 января этого года. В свою очередь, министерство обратило на это внимание через несколько недель после инцидента.
Ситуация в исламабадском университете вызвала волну комментариев в социальных сетях в Пакистане, множество студентов раскритиковали "вульгарный контент".
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