Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане уволили профессора, задавшего студентам вопрос об инцесте - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 28.02.2023 (обновлено: 09:59 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/pakistan-1854769330.html
В Пакистане уволили профессора, задавшего студентам вопрос об инцесте
В Пакистане уволили профессора, задавшего студентам вопрос об инцесте - РИА Новости, 28.02.2023
В Пакистане уволили профессора, задавшего студентам вопрос об инцесте
Пакистанский столичный университет COMSATS уволил и внес в черный список профессора после того, как он задал студентам-электротехникам на экзамене вопрос про... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:44
2023-02-28T09:59
в мире
пакистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_0:143:5329:3141_1920x0_80_0_0_2896a61f966bc8b276754e48b39d55dd.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости. Пакистанский столичный университет COMSATS уволил и внес в черный список профессора после того, как он задал студентам-электротехникам на экзамене вопрос про инцест, сообщает Daily Pakistan. Оформленный в виде викторины вопрос предлагал студентам написать эссе из 300 слов о предполагаемой ситуации. "Содержание викторины является крайне нежелательным и полностью противоречит законам об учебных программах Исламской Республики Пакистан и вызвало волнения среди семей студентов", - говорится в письме представителя университета. Университет проинформировал министерство науки и технологий Пакистана о действиях преподавателя. По данным руководства учебного заведения, викторина с оскорбительным вопросом была проведена 4 и 5 декабря прошлого года для студентов бакалавриата электротехники, а организовавший эту викторину профессор Хайр уль Башар был уволен 5 января этого года. В свою очередь, министерство обратило на это внимание через несколько недель после инцидента. Ситуация в исламабадском университете вызвала волну комментариев в социальных сетях в Пакистане, множество студентов раскритиковали "вульгарный контент".
https://ria.ru/20220203/kholokost-1770856627.html
https://ria.ru/20211128/natsionalnost-1761179553.html
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_475:0:4855:3285_1920x0_80_0_0_4972409cddac82aabc8557ff41d38bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан
В мире, Пакистан
В Пакистане уволили профессора, задавшего студентам вопрос об инцесте

Пакистанский университет уволил профессора, задавшего на экзамене вопрос об инцесте

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости. Пакистанский столичный университет COMSATS уволил и внес в черный список профессора после того, как он задал студентам-электротехникам на экзамене вопрос про инцест, сообщает Daily Pakistan.
Оформленный в виде викторины вопрос предлагал студентам написать эссе из 300 слов о предполагаемой ситуации.
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Профессора из Петербурга будут судить за отрицание Холокоста
3 февраля 2022, 13:39
"Содержание викторины является крайне нежелательным и полностью противоречит законам об учебных программах Исламской Республики Пакистан и вызвало волнения среди семей студентов", - говорится в письме представителя университета.
Университет проинформировал министерство науки и технологий Пакистана о действиях преподавателя. По данным руководства учебного заведения, викторина с оскорбительным вопросом была проведена 4 и 5 декабря прошлого года для студентов бакалавриата электротехники, а организовавший эту викторину профессор Хайр уль Башар был уволен 5 января этого года. В свою очередь, министерство обратило на это внимание через несколько недель после инцидента.
Ситуация в исламабадском университете вызвала волну комментариев в социальных сетях в Пакистане, множество студентов раскритиковали "вульгарный контент".
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Канадку уволили из-за "неправильной" национальности
28 ноября 2021, 21:47
 
В миреПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала