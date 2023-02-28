Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области появятся быстровозводимые объекты отдыха для детей - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
 
13:39 28.02.2023 (обновлено: 15:33 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/otdykh-1854838979.html
В Воронежской области появятся быстровозводимые объекты отдыха для детей
В Воронежской области появятся быстровозводимые объекты отдыха для детей - РИА Новости, 28.02.2023
В Воронежской области появятся быстровозводимые объекты отдыха для детей
Быстровозводимые объекты отдыха и оздоровления детей построят в Воронежской области в рамках пилотного проекта, сообщает Воронежская областная дума. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:39
2023-02-28T15:33
воронежская область
воронежская область
россия
владимир нетесов
воронежская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854868024_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_9f0f8892df39b5e8f7a75ce05727c93b.jpg
ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Быстровозводимые объекты отдыха и оздоровления детей построят в Воронежской области в рамках пилотного проекта, сообщает Воронежская областная дума. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов принял участие в заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации, где обсуждалась организация летней оздоровительной кампании 2023 года и подготовка кадров для отраслей экономики. В частности, в нынешнем году начинается строительство быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей на базе загородных учреждений в 15 регионах РФ. В числе участников пилотного проекта и Воронежская область. "Участие в данном проекте позволит создать более 300 новых мест в данных организациях отдыха и оздоровления детей. В целом, в 2023 году запланирована работа 877 учреждений с количественным охватом более 72 тысяч детей, что превышает число отдохнувших ребят в 2022 году. Кроме того, расширен круг детей, обладающих приоритетным правом на обеспечение льготными путевками на отдых и оздоровление. Теперь в их числе дети участников специальной военной операции", – сообщил Владимир Нетёсов. По его словам, в целом на организацию отдыха детей в Воронежской области из регионального бюджета в 2023 году запланировано 478,5 миллиона рублей. Как отмечает областная дума, на реализацию нового проекта выделено 126,5 миллиона рублей из федерального бюджета и порядка 60 миллионов рублей из областного, что позволит в четырех учреждениях на территории региона дополнительно возвести шесть новых современных корпусов.
https://ria.ru/20230120/bespilotniki-1846309174.html
https://ria.ru/20230222/dtp-1853642286.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854868024_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_6bb0d7a09b4bf70beb6fa382b2b1de11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, россия, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Воронежская область, Россия, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума
В Воронежской области появятся быстровозводимые объекты отдыха для детей

В Воронежской области появятся быстровозводимые объекты отдыха и оздоровления детей

© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыВ Воронежской области появятся быстровозводимые объекты отдыха для детей
В Воронежской области появятся быстровозводимые объекты отдыха для детей
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Быстровозводимые объекты отдыха и оздоровления детей построят в Воронежской области в рамках пилотного проекта, сообщает Воронежская областная дума.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов принял участие в заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации, где обсуждалась организация летней оздоровительной кампании 2023 года и подготовка кадров для отраслей экономики. В частности, в нынешнем году начинается строительство быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей на базе загородных учреждений в 15 регионах РФ. В числе участников пилотного проекта и Воронежская область.
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
В Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников
20 января, 16:22
"Участие в данном проекте позволит создать более 300 новых мест в данных организациях отдыха и оздоровления детей. В целом, в 2023 году запланирована работа 877 учреждений с количественным охватом более 72 тысяч детей, что превышает число отдохнувших ребят в 2022 году. Кроме того, расширен круг детей, обладающих приоритетным правом на обеспечение льготными путевками на отдых и оздоровление. Теперь в их числе дети участников специальной военной операции", – сообщил Владимир Нетёсов.
По его словам, в целом на организацию отдыха детей в Воронежской области из регионального бюджета в 2023 году запланировано 478,5 миллиона рублей.
Как отмечает областная дума, на реализацию нового проекта выделено 126,5 миллиона рублей из федерального бюджета и порядка 60 миллионов рублей из областного, что позволит в четырех учреждениях на территории региона дополнительно возвести шесть новых современных корпусов.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
22 февраля, 10:59
 
Воронежская областьВоронежская областьРоссияВладимир НетесовВоронежская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала