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В Воронежской области появятся быстровозводимые объекты отдыха для детей
В Воронежской области появятся быстровозводимые объекты отдыха для детей - РИА Новости, 28.02.2023
В Воронежской области появятся быстровозводимые объекты отдыха для детей
Быстровозводимые объекты отдыха и оздоровления детей построят в Воронежской области в рамках пилотного проекта, сообщает Воронежская областная дума. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:39
2023-02-28T13:39
2023-02-28T15:33
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Быстровозводимые объекты отдыха и оздоровления детей построят в Воронежской области в рамках пилотного проекта, сообщает Воронежская областная дума. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов принял участие в заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации, где обсуждалась организация летней оздоровительной кампании 2023 года и подготовка кадров для отраслей экономики. В частности, в нынешнем году начинается строительство быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей на базе загородных учреждений в 15 регионах РФ. В числе участников пилотного проекта и Воронежская область. "Участие в данном проекте позволит создать более 300 новых мест в данных организациях отдыха и оздоровления детей. В целом, в 2023 году запланирована работа 877 учреждений с количественным охватом более 72 тысяч детей, что превышает число отдохнувших ребят в 2022 году. Кроме того, расширен круг детей, обладающих приоритетным правом на обеспечение льготными путевками на отдых и оздоровление. Теперь в их числе дети участников специальной военной операции", – сообщил Владимир Нетёсов. По его словам, в целом на организацию отдыха детей в Воронежской области из регионального бюджета в 2023 году запланировано 478,5 миллиона рублей. Как отмечает областная дума, на реализацию нового проекта выделено 126,5 миллиона рублей из федерального бюджета и порядка 60 миллионов рублей из областного, что позволит в четырех учреждениях на территории региона дополнительно возвести шесть новых современных корпусов.
https://ria.ru/20230120/bespilotniki-1846309174.html
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воронежская область, россия, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Воронежская область, Россия, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума
В Воронежской области появятся быстровозводимые объекты отдыха для детей
В Воронежской области появятся быстровозводимые объекты отдыха и оздоровления детей
ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Быстровозводимые объекты отдыха и оздоровления детей построят в Воронежской области в рамках пилотного проекта, сообщает Воронежская областная дума.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов
принял участие в заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации, где обсуждалась организация летней оздоровительной кампании 2023 года и подготовка кадров для отраслей экономики. В частности, в нынешнем году начинается строительство быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей на базе загородных учреждений в 15 регионах РФ
. В числе участников пилотного проекта и Воронежская область.
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"Участие в данном проекте позволит создать более 300 новых мест в данных организациях отдыха и оздоровления детей. В целом, в 2023 году запланирована работа 877 учреждений с количественным охватом более 72 тысяч детей, что превышает число отдохнувших ребят в 2022 году. Кроме того, расширен круг детей, обладающих приоритетным правом на обеспечение льготными путевками на отдых и оздоровление. Теперь в их числе дети участников специальной военной операции", – сообщил Владимир Нетёсов.
По его словам, в целом на организацию отдыха детей в Воронежской области из регионального бюджета в 2023 году запланировано 478,5 миллиона рублей.
Как отмечает областная дума, на реализацию нового проекта выделено 126,5 миллиона рублей из федерального бюджета и порядка 60 миллионов рублей из областного, что позволит в четырех учреждениях на территории региона дополнительно возвести шесть новых современных корпусов.
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