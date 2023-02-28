https://ria.ru/20230228/osuzhdennye-1854950432.html

Путин подписал закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий

Путин подписал закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий - РИА Новости, 28.02.2023

Путин подписал закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T19:19

2023-02-28T19:19

2023-02-28T19:21

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых условий, в том числе прав на свидания, получение посылок, а также расширение перечня оснований для введения таких условий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, регламентируется порядок реализации прав осужденных на свидания, получение посылок, передач и бандеролей, переписку и переводы денежных средств, телефонные разговоры, прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач, приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений в зависимости от оснований введения режима особых условий. Во время действия режима особых условий на территории исправительного учреждения будет ограничена деятельность некоторых служб, а также изменён распорядок дня и введен усиленный вариант охраны и надзор. Закон расширяет перечень оснований для введения режима особых условий, в том числе включен в перечень захват заложников. Такой режим также может быть введен при массовых беспорядках или групповом неповиновении осужденных, при наличии реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение, а также при введении ограничительных мероприятий (карантина) в пределах исправительного учреждения.

https://ria.ru/20230228/zaklyuchennye-1854855960.html

https://ria.ru/20230222/ekonomika-1853848257.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, общество