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Путин подписал закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий - РИА Новости, 28.02.2023
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19:19 28.02.2023 (обновлено: 19:21 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/osuzhdennye-1854950432.html
Путин подписал закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий
Путин подписал закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий - РИА Новости, 28.02.2023
Путин подписал закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий
Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:19
2023-02-28T19:21
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых условий, в том числе прав на свидания, получение посылок, а также расширение перечня оснований для введения таких условий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, регламентируется порядок реализации прав осужденных на свидания, получение посылок, передач и бандеролей, переписку и переводы денежных средств, телефонные разговоры, прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач, приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений в зависимости от оснований введения режима особых условий. Во время действия режима особых условий на территории исправительного учреждения будет ограничена деятельность некоторых служб, а также изменён распорядок дня и введен усиленный вариант охраны и надзор. Закон расширяет перечень оснований для введения режима особых условий, в том числе включен в перечень захват заложников. Такой режим также может быть введен при массовых беспорядках или групповом неповиновении осужденных, при наличии реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение, а также при введении ограничительных мероприятий (карантина) в пределах исправительного учреждения.
https://ria.ru/20230228/zaklyuchennye-1854855960.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий

Путин подписал закон о регламентации прав осужденных на свидания при режиме особых условий

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых условий, в том числе прав на свидания, получение посылок, а также расширение перечня оснований для введения таких условий.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Так, регламентируется порядок реализации прав осужденных на свидания, получение посылок, передач и бандеролей, переписку и переводы денежных средств, телефонные разговоры, прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач, приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений в зависимости от оснований введения режима особых условий.
Во время действия режима особых условий на территории исправительного учреждения будет ограничена деятельность некоторых служб, а также изменён распорядок дня и введен усиленный вариант охраны и надзор.
Закон расширяет перечень оснований для введения режима особых условий, в том числе включен в перечень захват заложников. Такой режим также может быть введен при массовых беспорядках или групповом неповиновении осужденных, при наличии реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение, а также при введении ограничительных мероприятий (карантина) в пределах исправительного учреждения.
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