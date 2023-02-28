https://ria.ru/20230228/oruzhie-1854967261.html

Пентагон отрицает использование американского оружия террористами "Азова"*

Пентагон отрицает использование американского оружия террористами "Азова"* - РИА Новости, 28.02.2023

Пентагон отрицает использование американского оружия террористами "Азова"*

Заместитель министра обороны США Колин Каль отверг сообщения об использовании американского оружия украинским подразделением "Азов"*. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T20:38

2023-02-28T20:38

2023-02-28T20:41

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны США Колин Каль отверг сообщения об использовании американского оружия украинским подразделением "Азов"*. Каль также отказался прокомментировать публикацию об этом издания South China Morning Post, на которую ссылался один из конгрессменов, назвав ее "пропагандой Пекина". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853657993.html

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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, нато