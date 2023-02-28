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Пентагон отрицает использование американского оружия террористами "Азова"* - РИА Новости, 28.02.2023
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20:38 28.02.2023 (обновлено: 20:41 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/oruzhie-1854967261.html
Пентагон отрицает использование американского оружия террористами "Азова"*
Пентагон отрицает использование американского оружия террористами "Азова"* - РИА Новости, 28.02.2023
Пентагон отрицает использование американского оружия террористами "Азова"*
Заместитель министра обороны США Колин Каль отверг сообщения об использовании американского оружия украинским подразделением "Азов"*. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T20:38
2023-02-28T20:41
в мире
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны США Колин Каль отверг сообщения об использовании американского оружия украинским подразделением "Азов"*. Каль также отказался прокомментировать публикацию об этом издания South China Morning Post, на которую ссылался один из конгрессменов, назвав ее "пропагандой Пекина". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, нато
В мире, Украина, Министерство обороны США, США, НАТО
Пентагон отрицает использование американского оружия террористами "Азова"*

Замминистра обороны Каль отверг данные об использовании оружия США террористами "Азова"

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПентагон в Вашингтоне, США
Пентагон в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Пентагон в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны США Колин Каль отверг сообщения об использовании американского оружия украинским подразделением "Азов"*.
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"У меня нет никаких доказательств", - заявил он на слушаниях в конгрессе США, комментируя сообщение об использовании "Азовом"* американского оружия.

Каль также отказался прокомментировать публикацию об этом издания South China Morning Post, на которую ссылался один из конгрессменов, назвав ее "пропагандой Пекина".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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