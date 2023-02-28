https://ria.ru/20230228/oruzhie-1854755758.html

Минобороны напомнило о провокациях Запада с оружием массового поражения

Минобороны напомнило о провокациях Запада с оружием массового поражения - РИА Новости, 28.02.2023

Минобороны напомнило о провокациях Запада с оружием массового поражения

Запад регулярно заявляет о возможности применения Россией оружия массового поражения, однако подобные проекты уже не раз были реализованы самими США, заявил во... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:12

2023-02-28T08:12

2023-02-28T08:12

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь кириллов

сша

россия

войска рхбз

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запад регулярно заявляет о возможности применения Россией оружия массового поражения, однако подобные проекты уже не раз были реализованы самими США, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Мы неоднократно отмечали, что руководство западных стран на регулярной основе делает провокационные заявления о возможности применения Россией оружия массового поражения", - сказал Кириллов на брифинге. Он подчеркнул, что подобные проекты уже не раз были реализованы самими Соединенными Штатами для достижения политических целей. Кириллов напомнил, как пробирка со "стиральным порошком" в руках госсекретаря США Колина Пауэлла послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели более полумиллиона граждан этой страны. "В 2017 году растиражированные информационными агентствами фотографии "Белых касок", на которых люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы в месте предполагаемого применения зарина, привело к нанесению ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии", - добавил он. Начальник войск РХБЗ также рассказал, как в 2018 году были организованы постановочные съемки с якобы отравленными хлором детьми в сирийском городе Дума. Кадры стали причиной уничтожения научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрае. Кириллов напомнил, что никто до настоящего времени не понес ответственности за названные им преступления. Выполнение США обязательств по Конвенции о запрещении химоружия он назвал избирательным. Так, в нарушение Конвенции и Женевского протокола 1925 года минобороны США легализовало использование целого ряда химических веществ в качестве средств ведения войны. Их применение предусматривается с помощью широкого спектра штатных боеприпасов, отметил Кириллов.

https://ria.ru/20230228/kramatorsk-1854754710.html

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854754380.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, сша, россия, войска рхбз