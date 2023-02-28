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В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения - РИА Новости, 28.02.2023
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12:24 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/opoveschenie-1854814097.html
В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения
В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения - РИА Новости, 28.02.2023
В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения
Власти Воронежской области перенесли на другой срок запланированную на 1 марта проверку готовности системы централизованного оповещения населения региона,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:24
2023-02-28T12:24
воронежская область
россия
общество
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ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Власти Воронежской области перенесли на другой срок запланированную на 1 марта проверку готовности системы централизованного оповещения населения региона, сообщает во вторник Telegram-канал облправительства. В Воронежской области за неделю дважды на радиостанциях звучали сообщения ложные сообщения о якобы объявленной тревоге с просьбами проследовать в укрытие. В частности, такие сообщения жители региона слышали в минувшую среду, 22 февраля, и во вторник, 29 февраля. При этом областные власти отмечали, что данная информация "является провокацией" и "не соответствует действительности". "Намеченная на среду, 1 марта 2023 года, на территории Воронежской области комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения региона переносится на другой срок", - сообщает облправительство. Как пояснил РИА Новости представитель облправительства, перенос комплексной проверки готовности не связан с прозвучавшим ложным сообщением о тревоге. "Комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. О дате и времени будущей тренировки правительство региона сообщит дополнительно", - информирует облправительство.
https://ria.ru/20230228/krym-1854798541.html
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воронежская область, россия, общество
Воронежская область, Россия, Общество
В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения

В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения с 1 марта на другой день

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / ВоронежВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж
Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Власти Воронежской области перенесли на другой срок запланированную на 1 марта проверку готовности системы централизованного оповещения населения региона, сообщает во вторник Telegram-канал облправительства.
В Воронежской области за неделю дважды на радиостанциях звучали сообщения ложные сообщения о якобы объявленной тревоге с просьбами проследовать в укрытие. В частности, такие сообщения жители региона слышали в минувшую среду, 22 февраля, и во вторник, 29 февраля. При этом областные власти отмечали, что данная информация "является провокацией" и "не соответствует действительности".
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"Намеченная на среду, 1 марта 2023 года, на территории Воронежской области комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения региона переносится на другой срок", - сообщает облправительство.
Как пояснил РИА Новости представитель облправительства, перенос комплексной проверки готовности не связан с прозвучавшим ложным сообщением о тревоге.
"Комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. О дате и времени будущей тренировки правительство региона сообщит дополнительно", - информирует облправительство.
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