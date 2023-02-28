https://ria.ru/20230228/opoveschenie-1854814097.html
В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения
В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения - РИА Новости, 28.02.2023
В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения
Власти Воронежской области перенесли на другой срок запланированную на 1 марта проверку готовности системы централизованного оповещения населения региона,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:24
2023-02-28T12:24
2023-02-28T12:24
воронежская область
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151337/25/1513372548_0:171:3301:2028_1920x0_80_0_0_861940c55a1dd2989c23e16370c4e654.jpg
ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Власти Воронежской области перенесли на другой срок запланированную на 1 марта проверку готовности системы централизованного оповещения населения региона, сообщает во вторник Telegram-канал облправительства. В Воронежской области за неделю дважды на радиостанциях звучали сообщения ложные сообщения о якобы объявленной тревоге с просьбами проследовать в укрытие. В частности, такие сообщения жители региона слышали в минувшую среду, 22 февраля, и во вторник, 29 февраля. При этом областные власти отмечали, что данная информация "является провокацией" и "не соответствует действительности". "Намеченная на среду, 1 марта 2023 года, на территории Воронежской области комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения региона переносится на другой срок", - сообщает облправительство. Как пояснил РИА Новости представитель облправительства, перенос комплексной проверки готовности не связан с прозвучавшим ложным сообщением о тревоге. "Комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. О дате и времени будущей тренировки правительство региона сообщит дополнительно", - информирует облправительство.
https://ria.ru/20230228/krym-1854798541.html
https://ria.ru/20230228/trevoga-1854807666.html
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151337/25/1513372548_185:0:3118:2200_1920x0_80_0_0_ace8b0bb3320b0885af25c4f936ec1be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, россия, общество
Воронежская область, Россия, Общество
В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения
В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения с 1 марта на другой день
ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости.
Власти Воронежской области перенесли на другой срок запланированную на 1 марта проверку готовности системы централизованного оповещения населения региона, сообщает во вторник Telegram-канал
облправительства.
В Воронежской области за неделю дважды на радиостанциях звучали сообщения ложные сообщения о якобы объявленной тревоге с просьбами проследовать в укрытие. В частности, такие сообщения жители региона слышали в минувшую среду, 22 февраля, и во вторник, 29 февраля. При этом областные власти отмечали, что данная информация "является провокацией" и "не соответствует действительности".
В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения
"Намеченная на среду, 1 марта 2023 года, на территории Воронежской области комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения региона переносится на другой срок", - сообщает облправительство.
Как пояснил РИА Новости представитель облправительства, перенос комплексной проверки готовности не связан с прозвучавшим ложным сообщением о тревоге.
"Комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. О дате и времени будущей тренировки правительство региона сообщит дополнительно", - информирует облправительство.
В "Газпром-Медиа" прокомментировали сообщения о тревоге в эфире телеканалов