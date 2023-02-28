https://ria.ru/20230228/opoveschenie-1854814097.html

В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения

В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения - РИА Новости, 28.02.2023

В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения

Власти Воронежской области перенесли на другой срок запланированную на 1 марта проверку готовности системы централизованного оповещения населения региона,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:24

2023-02-28T12:24

2023-02-28T12:24

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россия

общество

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ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Власти Воронежской области перенесли на другой срок запланированную на 1 марта проверку готовности системы централизованного оповещения населения региона, сообщает во вторник Telegram-канал облправительства. В Воронежской области за неделю дважды на радиостанциях звучали сообщения ложные сообщения о якобы объявленной тревоге с просьбами проследовать в укрытие. В частности, такие сообщения жители региона слышали в минувшую среду, 22 февраля, и во вторник, 29 февраля. При этом областные власти отмечали, что данная информация "является провокацией" и "не соответствует действительности". "Намеченная на среду, 1 марта 2023 года, на территории Воронежской области комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения региона переносится на другой срок", - сообщает облправительство. Как пояснил РИА Новости представитель облправительства, перенос комплексной проверки готовности не связан с прозвучавшим ложным сообщением о тревоге. "Комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. О дате и времени будущей тренировки правительство региона сообщит дополнительно", - информирует облправительство.

https://ria.ru/20230228/krym-1854798541.html

https://ria.ru/20230228/trevoga-1854807666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

воронежская область, россия, общество