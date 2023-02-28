Одноклассники запускают серию видеоуроков о трудоустройстве
© iStock.com / fizkesДевушки на совещании в офисе
© iStock.com / fizkes
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Одноклассники совместно с Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы подготовили видеоуроки для тех, кто планирует освоить новую профессию или выйти на новый уровень в настоящей.
С 27 февраля по 17 марта пользователи познакомятся с правилами цифрового этикета, а также узнают о компетенциях, необходимых для развития карьеры. Все материалы проекта будут собраны в группе департамента. Пользователи смогут посмотреть видеоролики о навыках, необходимых для успешного трудоустройства, грамотном поиске работы и правилах собеседования.
С 27 февраля по 17 марта пользователи познакомятся с правилами цифрового этикета, а также узнают о компетенциях, необходимых для развития карьеры. Все материалы проекта будут собраны в группе департамента. Пользователи смогут посмотреть видеоролики о навыках, необходимых для успешного трудоустройства, грамотном поиске работы и правилах собеседования.
Кроме того, пользователи ОК смогут отправлять тематические стикеры, а также установить рамки на аватар в приложении "Волшебные рамки": "Мечтатель по-крупному", "Всегда есть время для перемен", "Настоящий профи".