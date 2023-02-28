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Одноклассники запускают серию видеоуроков о трудоустройстве - РИА Новости, 28.02.2023
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15:04 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/odnoklassniki-1854860070.html
Одноклассники запускают серию видеоуроков о трудоустройстве
Одноклассники запускают серию видеоуроков о трудоустройстве - РИА Новости, 28.02.2023
Одноклассники запускают серию видеоуроков о трудоустройстве
совместно с Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы подготовили видеоуроки для тех, кто планирует освоить новую профессию или выйти на новый уровень в... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:04
2023-02-28T15:04
одноклассники
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Одноклассники совместно с Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы подготовили видеоуроки для тех, кто планирует освоить новую профессию или выйти на новый уровень в настоящей. С 27 февраля по 17 марта пользователи познакомятся с правилами цифрового этикета, а также узнают о компетенциях, необходимых для развития карьеры. Все материалы проекта будут собраны в группе департамента. Пользователи смогут посмотреть видеоролики о навыках, необходимых для успешного трудоустройства, грамотном поиске работы и правилах собеседования. Кроме того, пользователи ОК смогут отправлять тематические стикеры, а также установить рамки на аватар в приложении "Волшебные рамки": "Мечтатель по-крупному", "Всегда есть время для перемен", "Настоящий профи".
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одноклассники
Одноклассники

Одноклассники запускают серию видеоуроков о трудоустройстве

© iStock.com / fizkesДевушки на совещании в офисе
Девушки на совещании в офисе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© iStock.com / fizkes
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Одноклассники совместно с Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы подготовили видеоуроки для тех, кто планирует освоить новую профессию или выйти на новый уровень в настоящей.

С 27 февраля по 17 марта пользователи познакомятся с правилами цифрового этикета, а также узнают о компетенциях, необходимых для развития карьеры. Все материалы проекта будут собраны в группе департамента. Пользователи смогут посмотреть видеоролики о навыках, необходимых для успешного трудоустройства, грамотном поиске работы и правилах собеседования.
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Кроме того, пользователи ОК смогут отправлять тематические стикеры, а также установить рамки на аватар в приложении "Волшебные рамки": "Мечтатель по-крупному", "Всегда есть время для перемен", "Настоящий профи".
 
Одноклассники
 
 
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