https://ria.ru/20230228/odnoklassniki-1854860070.html

Одноклассники запускают серию видеоуроков о трудоустройстве

Одноклассники запускают серию видеоуроков о трудоустройстве - РИА Новости, 28.02.2023

Одноклассники запускают серию видеоуроков о трудоустройстве

совместно с Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы подготовили видеоуроки для тех, кто планирует освоить новую профессию или выйти на новый уровень в... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:04

2023-02-28T15:04

2023-02-28T15:04

одноклассники

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Одноклассники совместно с Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы подготовили видеоуроки для тех, кто планирует освоить новую профессию или выйти на новый уровень в настоящей. С 27 февраля по 17 марта пользователи познакомятся с правилами цифрового этикета, а также узнают о компетенциях, необходимых для развития карьеры. Все материалы проекта будут собраны в группе департамента. Пользователи смогут посмотреть видеоролики о навыках, необходимых для успешного трудоустройства, грамотном поиске работы и правилах собеседования. Кроме того, пользователи ОК смогут отправлять тематические стикеры, а также установить рамки на аватар в приложении "Волшебные рамки": "Мечтатель по-крупному", "Всегда есть время для перемен", "Настоящий профи".

https://ria.ru/20230119/odnoklassniki-1845952634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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