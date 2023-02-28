https://ria.ru/20230228/obstrel-1854886037.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.02.2023
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:22
2023-02-28T16:22
2023-02-28T16:29
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Зоряное – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230228/nato-1854884220.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины