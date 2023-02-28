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Украинские войска обстреляли Сватово
Украинские войска обстреляли Сватово - РИА Новости, 28.02.2023
Украинские войска обстреляли Сватово
Украинские войска выпустили по городу Сватово в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:06
2023-02-28T12:06
2023-02-28T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Сватово в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.50 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Сватово (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сватово, луганская народная республика, сша, bae systems, lockheed martin , сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, США, BAE Systems, Lockheed Martin , СЦКК
Украинские войска обстреляли Сватово
СЦКК ЛНР: украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Сватово