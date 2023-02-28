Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 28.02.2023 (обновлено: 11:14 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854786757.html
При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов
При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов - РИА Новости, 28.02.2023
При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов
Кафе, три многоквартирных и семь частных жилых домов повреждены при обстреле населенного пункта Мироновский в ДНР украинскими войсками, сообщило... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:59
2023-02-28T11:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дебальцево
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_55:382:3017:2048_1920x0_80_0_0_10ef9202376b94463da058ad94a127e2.jpg
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Кафе, три многоквартирных и семь частных жилых домов повреждены при обстреле населенного пункта Мироновский в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Мироновский (включен в зону ответственности администрации Дебальцево): зафиксированы повреждения здания кафе по улице Советской", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, ведомство зафиксировало повреждения трех многоквартирных и семи частных жилых домов по Советской и Донецкой улицам. Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Мироновскому 10 снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854783275.html
https://ria.ru/20230228/obstrely-1854772820.html
донецкая народная республика
украина
дебальцево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, дебальцево, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дебальцево, СЦКК, Происшествия
При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов

При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов и кафе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Кафе, три многоквартирных и семь частных жилых домов повреждены при обстреле населенного пункта Мироновский в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Мироновский (включен в зону ответственности администрации Дебальцево): зафиксированы повреждения здания кафе по улице Советской", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
ВСУ обстреляли Светлодарск
Вчера, 10:49
Кроме того, ведомство зафиксировало повреждения трех многоквартирных и семи частных жилых домов по Советской и Донецкой улицам.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Мироновскому 10 снарядов калибром 155 миллиметров.
Дом и легковой автомобиль, поврежденные в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Вчера, 10:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДебальцевоСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала