https://ria.ru/20230228/obstrel-1854786757.html
При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов
При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов - РИА Новости, 28.02.2023
При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов
Кафе, три многоквартирных и семь частных жилых домов повреждены при обстреле населенного пункта Мироновский в ДНР украинскими войсками, сообщило... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:59
2023-02-28T10:59
2023-02-28T11:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Кафе, три многоквартирных и семь частных жилых домов повреждены при обстреле населенного пункта Мироновский в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Мироновский (включен в зону ответственности администрации Дебальцево): зафиксированы повреждения здания кафе по улице Советской", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, ведомство зафиксировало повреждения трех многоквартирных и семи частных жилых домов по Советской и Донецкой улицам. Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Мироновскому 10 снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854783275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, дебальцево, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дебальцево, СЦКК, Происшествия
При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов
При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов и кафе