https://ria.ru/20230228/obstrel-1854786757.html

При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов

При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов - РИА Новости, 28.02.2023

При обстреле Мироновского украинскими войсками повреждены десять домов

Кафе, три многоквартирных и семь частных жилых домов повреждены при обстреле населенного пункта Мироновский в ДНР украинскими войсками, сообщило... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:59

2023-02-28T10:59

2023-02-28T11:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дебальцево

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Кафе, три многоквартирных и семь частных жилых домов повреждены при обстреле населенного пункта Мироновский в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Мироновский (включен в зону ответственности администрации Дебальцево): зафиксированы повреждения здания кафе по улице Советской", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, ведомство зафиксировало повреждения трех многоквартирных и семи частных жилых домов по Советской и Донецкой улицам. Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Мироновскому 10 снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230228/obstrel-1854783275.html

https://ria.ru/20230228/obstrely-1854772820.html

донецкая народная республика

украина

дебальцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, дебальцево, сцкк, происшествия