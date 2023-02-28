https://ria.ru/20230228/obstrel-1854783275.html
ВСУ обстреляли Светлодарск
ВСУ обстреляли Светлодарск - РИА Новости, 28.02.2023
ВСУ обстреляли Светлодарск
Украинские войска выпустили по Светлодарску пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:49
2023-02-28T10:49
2023-02-28T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Светлодарску пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Белая Гора – населенный пункт Светлодарск: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В представительстве добавили, что в результате обстрела повреждено кафе "Нептун" и частный жилой дом. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230228/liman-1854774927.html
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ВСУ обстреляли Светлодарск
Украинские войска выпустили по Светлодарску пять снарядов натовского калибра