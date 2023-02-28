https://ria.ru/20230228/oborudovanie-1854857705.html

Эстонская компания отправила разведывательное оборудование на Украину

Эстонская компания отправила разведывательное оборудование на Украину - РИА Новости, 28.02.2023

Эстонская компания отправила разведывательное оборудование на Украину

Разведывательное оборудование, изготовленное эстонской компанией Defsecintel по заказу правительства Германии, отправляется на Украину, сообщил во вторник глава РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:57

2023-02-28T14:57

2023-02-28T14:57

специальная военная операция на украине

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Разведывательное оборудование, изготовленное эстонской компанией Defsecintel по заказу правительства Германии, отправляется на Украину, сообщил во вторник глава Defsecintel Яанус Тамм. По его словам, компания в сотрудничестве с с немецким производителем вооружений Rheinmetall отправит на Украину мониторинговую разведывательную платформу SurveilSPIRE. "Это буксируемая автомобилем диспетчерская вышка с камерами, которую можно перемещать куда угодно. Ее можно использовать для охраны границы, для разведывательной деятельности, а также для охраны базы, например. Что делает эту платформу особенно уникальной, так это то, что с нее также могут взлетать беспилотники, которые при необходимости выполняют дополнительные миссии наблюдения", - сказал Тамм порталу государственного телерадиовещания ERR.

https://ria.ru/20230228/krushik-1854819637.html

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в мире, технологии, украина, германия