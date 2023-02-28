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Эстонская компания отправила разведывательное оборудование на Украину - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/oborudovanie-1854857705.html
Эстонская компания отправила разведывательное оборудование на Украину
Эстонская компания отправила разведывательное оборудование на Украину - РИА Новости, 28.02.2023
Эстонская компания отправила разведывательное оборудование на Украину
Разведывательное оборудование, изготовленное эстонской компанией Defsecintel по заказу правительства Германии, отправляется на Украину, сообщил во вторник глава РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:57
2023-02-28T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
германия
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Разведывательное оборудование, изготовленное эстонской компанией Defsecintel по заказу правительства Германии, отправляется на Украину, сообщил во вторник глава Defsecintel Яанус Тамм. По его словам, компания в сотрудничестве с с немецким производителем вооружений Rheinmetall отправит на Украину мониторинговую разведывательную платформу SurveilSPIRE. "Это буксируемая автомобилем диспетчерская вышка с камерами, которую можно перемещать куда угодно. Ее можно использовать для охраны границы, для разведывательной деятельности, а также для охраны базы, например. Что делает эту платформу особенно уникальной, так это то, что с нее также могут взлетать беспилотники, которые при необходимости выполняют дополнительные миссии наблюдения", - сказал Тамм порталу государственного телерадиовещания ERR.
https://ria.ru/20230228/krushik-1854819637.html
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в мире, технологии, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Германия
Эстонская компания отправила разведывательное оборудование на Украину

Эстонская компания Defsecintel отправила разведывательное оборудование на Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Разведывательное оборудование, изготовленное эстонской компанией Defsecintel по заказу правительства Германии, отправляется на Украину, сообщил во вторник глава Defsecintel Яанус Тамм.
По его словам, компания в сотрудничестве с с немецким производителем вооружений Rheinmetall отправит на Украину мониторинговую разведывательную платформу SurveilSPIRE.
"Это буксируемая автомобилем диспетчерская вышка с камерами, которую можно перемещать куда угодно. Ее можно использовать для охраны границы, для разведывательной деятельности, а также для охраны базы, например. Что делает эту платформу особенно уникальной, так это то, что с нее также могут взлетать беспилотники, которые при необходимости выполняют дополнительные миссии наблюдения", - сказал Тамм порталу государственного телерадиовещания ERR.
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