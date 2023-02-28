https://ria.ru/20230228/nauka-1854642524.html

Ученые создали новую нейросеть для помощи инвесторам

Ученые создали новую нейросеть для помощи инвесторам - РИА Новости, 28.02.2023

Ученые создали новую нейросеть для помощи инвесторам

Улучшенную версию известной нейросети LVI-PDNN, применяемой для оптимизации математических моделей в различных сферах, предложили ученые СФУ в партнерстве с... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T03:00

2023-02-28T03:00

2023-02-28T03:00

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Улучшенную версию известной нейросети LVI-PDNN, применяемой для оптимизации математических моделей в различных сферах, предложили ученые СФУ в партнерстве с зарубежными коллегами. По их словам, новая нейросеть станет первым "ассистентом инвестора", способным принимать решения в условиях реальной рыночной динамики. Статья опубликована в журнале Applied Mathematics and Computation.Линейное программирование – инструмент оптимизации математических моделей, применяемых в ряде сфер. Например, при работе с финансами целью оптимизации выступает максимальная прибыль или минимальные затраты, объяснили ученые.Уже более десяти лет нейронные сети активно применяются для решения в реальном времени задач линейного программирования с изменяющимися условиями, то есть так называемых динамических задач. В то же время интерес к финансовой оптимизации с помощью нейронных сетей также набирает обороты в мире, однако для этой сферы до сих пор не было создано инструмента решения динамических задач, отметили специалисты.Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) усовершенствовали алгоритмы квадратичного и линейного программирования на основе нейросетевого подхода и систем нечеткой логики для решения динамических задач, в том числе при управлении финансами.Изюминка новой системы, по словам создателей, – внедренный в структуру LVI-PDNN контроллер нечеткой логики, оперирующий степенями истинности вместо классической дилеммы "истина/ложь", что повышает адаптивность системы при решении динамических задач."Чтобы нейросеть могла распознавать объекты или ситуации реального мира, ее нужно обучить, в том числе с помощью различных алгоритмов оптимизации. Мы же развиваем новый класс обнуляющих нейронных сетей, которые сами по себе способны решать задачи оптимизации. Такие нейросетевые оптимизаторы могут быть реализованы аппаратно, то есть в виде микросхем, что в перспективе сделает их чрезвычайно быстрыми", – объяснила заведующая кафедрой "Цифровые технологии управления" Алена Ступина.В работе приняли участие специалисты Национального афинского университета имени Каподистрия (Греция), Нишского университета (Сербия), университета Свонси (Великобритания), университета Цзяннань (КНР).Исследование проведено в рамках стратегического проекта СФУ "Институт цифровых гуманитарных исследований" по программе "Приоритет-2030", поддержано мегагрантом "Гибридные методы моделирования и оптимизации в сложных системах".

https://ria.ru/20221205/tusur-1835946330.html

https://ria.ru/20221114/dgtu-1830532158.html

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