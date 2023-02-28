https://ria.ru/20230228/natsproekty-1854900553.html

Мишустин: годовой план по многим нацпроектам выполнили почти полностью

Мишустин: годовой план по многим нацпроектам выполнили почти полностью - РИА Новости, 28.02.2023

Мишустин: годовой план по многим нацпроектам выполнили почти полностью

Уровень достижения годового плана по большинству национальных проектов в 2022 году близок к 100%, сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:57

2023-02-28T16:57

2023-02-28T16:57

экономика

россия

михаил мишустин

нацпроекты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833962141_0:0:3302:1858_1920x0_80_0_0_76db3ca69676ecf5b585c96760c1a3de.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уровень достижения годового плана по большинству национальных проектов в 2022 году близок к 100%, сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По большинству национальных проектов уровень достижения годового плана близок к 100%, кассовое исполнение - также", - сказал Мишустин во вторник на стратегической сессии об итогах реализации нацпроектов и предварительных итогах реализации государственных программ РФ. "По государственным программам в открытой их части результаты чуть скромнее. Кассовое – около 98%. Но динамика положительная - год назад было меньше. В целом направлено на их реализацию более 19,5 трлн рублей – сумма значительная, но и задачи стояли непростые", - добавил премьер. В России действует 14 национальных проектов, которые затрагивают сферы от образования, культуры, здравоохранения и экологии до предпринимательства, развития дорожного хозяйства и комфортной городской среды.

https://ria.ru/20220212/elektronika-1772446714.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин, нацпроекты