https://ria.ru/20230228/natsproekty-1854900553.html
Мишустин: годовой план по многим нацпроектам выполнили почти полностью
Мишустин: годовой план по многим нацпроектам выполнили почти полностью - РИА Новости, 28.02.2023
Мишустин: годовой план по многим нацпроектам выполнили почти полностью
Уровень достижения годового плана по большинству национальных проектов в 2022 году близок к 100%, сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:57
2023-02-28T16:57
2023-02-28T16:57
экономика
россия
михаил мишустин
нацпроекты
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уровень достижения годового плана по большинству национальных проектов в 2022 году близок к 100%, сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По большинству национальных проектов уровень достижения годового плана близок к 100%, кассовое исполнение - также", - сказал Мишустин во вторник на стратегической сессии об итогах реализации нацпроектов и предварительных итогах реализации государственных программ РФ. "По государственным программам в открытой их части результаты чуть скромнее. Кассовое – около 98%. Но динамика положительная - год назад было меньше. В целом направлено на их реализацию более 19,5 трлн рублей – сумма значительная, но и задачи стояли непростые", - добавил премьер. В России действует 14 национальных проектов, которые затрагивают сферы от образования, культуры, здравоохранения и экологии до предпринимательства, развития дорожного хозяйства и комфортной городской среды.
https://ria.ru/20220212/elektronika-1772446714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, нацпроекты
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Нацпроекты
Мишустин: годовой план по многим нацпроектам выполнили почти полностью
Мишустин: уровень достижения годового плана по многим нацпроектам близок к ста процентам
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уровень достижения годового плана по большинству национальных проектов в 2022 году близок к 100%, сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По большинству национальных проектов уровень достижения годового плана близок к 100%, кассовое исполнение - также", - сказал Мишустин во вторник на стратегической сессии об итогах реализации нацпроектов и предварительных итогах реализации государственных программ РФ.
"По государственным программам в открытой их части результаты чуть скромнее. Кассовое – около 98%. Но динамика положительная - год назад было меньше. В целом направлено на их реализацию более 19,5 трлн рублей – сумма значительная, но и задачи стояли непростые", - добавил премьер.
В России действует 14 национальных проектов, которые затрагивают сферы от образования, культуры, здравоохранения и экологии до предпринимательства, развития дорожного хозяйства и комфортной городской среды.
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