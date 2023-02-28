https://ria.ru/20230228/naemnik-1854934954.html

Американский наемник назвал подразделения ВСУ, пытающие военнопленных

Американский наемник назвал подразделения ВСУ, пытающие военнопленных - РИА Новости, 28.02.2023

Американский наемник назвал подразделения ВСУ, пытающие военнопленных

Пытками военнопленных на Украине занимаются не только боевики нацбатальонов, но и иностранные наемники, воюющие на стороне киевского режима, заявил в интервью... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:23

2023-02-28T18:23

2023-02-28T18:23

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пытками военнопленных на Украине занимаются не только боевики нацбатальонов, но и иностранные наемники, воюющие на стороне киевского режима, заявил в интервью RT перешедший на сторону России американец Джон Макинтайр.По словам Макинтайра, военные преступления совершали также иностранцы из Португалии, Франции и Аргентины, принимающие участие в конфликте на стороне ВСУ.Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил о 20 тысячах польских военнослужащих в составе украинской армии. По словам офицера, 2500 из них погибли в боях. Об участии большого количества наемников на стороне Киева сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, в Артемовске находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854917589.html

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политика, россия, украина, вооруженные силы украины, нато