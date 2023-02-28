https://ria.ru/20230228/mosty-1854783408.html
В Липецкой области в этом году отремонтируют 12 мостов
В Липецкой области в этом году отремонтируют 12 мостов - РИА Новости, 28.02.2023
В Липецкой области в этом году отремонтируют 12 мостов
Ремонт 12 мостов будет проведён в Липецкой области в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:49
2023-02-28T10:49
2023-02-28T10:49
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Ремонт 12 мостов будет проведён в Липецкой области в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, восемь мостов отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Еще четыре моста продолжат ремонтировать в рамках госпрограммы "Развитие транспортной сети Липецкой области".Артамонов отметил, что приведение в нормативное состояние искусственных сооружений – отдельное направление реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". В 2022 году регион выполнил свой целевой показатель в 336 погонных метров, в текущем году предстоит в сумме сдать ещё как минимум 700 метров отремонтированных мостовых переходов."В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230214/energetika-1851896276.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Ремонт 12 мостов будет проведён в Липецкой области в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, восемь мостов отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Еще четыре моста продолжат ремонтировать в рамках госпрограммы "Развитие транспортной сети Липецкой области".
Артамонов
отметил, что приведение в нормативное состояние искусственных сооружений – отдельное направление реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". В 2022 году регион выполнил свой целевой показатель в 336 погонных метров, в текущем году предстоит в сумме сдать ещё как минимум 700 метров отремонтированных мостовых переходов.
"В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения", – сказал Артамонов.
В липецкую энергетику вложили около 2 млрд рублей