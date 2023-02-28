https://ria.ru/20230228/mosty-1854783408.html

В Липецкой области в этом году отремонтируют 12 мостов

В Липецкой области в этом году отремонтируют 12 мостов - РИА Новости, 28.02.2023

В Липецкой области в этом году отремонтируют 12 мостов

Ремонт 12 мостов будет проведён в Липецкой области в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:49

2023-02-28T10:49

2023-02-28T10:49

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Ремонт 12 мостов будет проведён в Липецкой области в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, восемь мостов отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Еще четыре моста продолжат ремонтировать в рамках госпрограммы "Развитие транспортной сети Липецкой области".Артамонов отметил, что приведение в нормативное состояние искусственных сооружений – отдельное направление реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". В 2022 году регион выполнил свой целевой показатель в 336 погонных метров, в текущем году предстоит в сумме сдать ещё как минимум 700 метров отремонтированных мостовых переходов."В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230214/energetika-1851896276.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов