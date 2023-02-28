https://ria.ru/20230228/molodezh-1854857221.html

В ЕР призвали направить энергию участников "Редан" в мирное русло

В ЕР призвали направить энергию участников "Редан" в мирное русло - РИА Новости, 28.02.2023

В ЕР призвали направить энергию участников "Редан" в мирное русло

Общая задача сделать так, чтобы направить энергию неформального молодежного движения "Рёдан" в мирное русло и с пользой, заявил РИА Новости секретарь... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:57

2023-02-28T14:57

2023-02-28T14:57

единая россия

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Общая задача сделать так, чтобы направить энергию неформального молодежного движения "Рёдан" в мирное русло и с пользой, заявил РИА Новости секретарь Херсонского реготделения "Единой России", замруководителя фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич. В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает против "околофутбольных фанатов" и "лиц кавказской национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске. "Хайповать на негативе, оно всегда проще. Я вижу в этом способ привлечь внимание. И если они хотят внимания, то должны его получать. Причем не с позиции силы, морального превосходства или запретов. Плохими, агрессивными и девиантными не рождаются. Такими становятся. А наша общая задача сделать так, чтобы их энергия была направлена в "мирное русло" и с пользой", - сказал Кастюкевич. Он подчеркнул, что сегодня существует большое количество организаций, клубов, НКО и других объединений, работающих с молодежью. "И все же периодически те или иные группы подростков или представители субкультур вырываются в информационное поле, исключительно за счет агрессии или асоциального поведения... Рёдан – это медиа продукт ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций Украины – ред.). Поэтому любое тиражирование подобной информации лично я не приветствую. Но если молодежь ведет себя "как-то не так", то это не молодежь виновата", - подчеркнул депутат. Кастюкевич подчеркнул, что если подросткам хочется "выяснять отношения по-мужски", то делать это надо не в торговых центрах, "между витрин с трусами и кошачьим кормом", а на ринге, ковре или татами. "Нужна договоренность со спорт клубами? Значит, она будет", - заключил политик. Также в "Молодежке Народного фронта" сообщили РИА Новости, что в этом году движение усилит работу общения со школьниками на тему интернет-безопасности и негативного влияния на молодежную среду.

https://ria.ru/20230228/peskov-1854820083.html

https://ria.ru/20230228/redan-1854803120.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

единая россия, общество