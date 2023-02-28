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Овчинский: на МНПЗ начали модернизацию нефтехранилища - РИА Новости, 28.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:21 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/mnpz-1854757139.html
Овчинский: на МНПЗ начали модернизацию нефтехранилища
Овчинский: на МНПЗ начали модернизацию нефтехранилища - РИА Новости, 28.02.2023
Овчинский: на МНПЗ начали модернизацию нефтехранилища
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в рамках комплексной модернизации производства начал замену резервуаров для сырья и готовой продукции, сообщил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:21
2023-02-28T08:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в рамках комплексной модернизации производства начал замену резервуаров для сырья и готовой продукции, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Программа по обновлению нефтехранилища позволит усовершенствовать инфраструктуру всей системы хранения и заменить более 40 технологических объектов. Сегодня на предприятии обновлено 80% технологических установок, модернизирован комплекс отгрузки топлива в автомобильный и железнодорожный транспорт", – отметил Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Глава ведомства уточнил, что поставщиками материалов и оборудования являются российские производители.В данный момент на заводе завершаются строительно-монтажные работы первых резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов. Конструкции полностью герметичны, что исключает попадание паров нефтепродуктов в атмосферу. Новые резервуары будут оснащены системами мониторинга, комплексами противоаварийной и противопожарной защиты отечественного производства.В свою очередь, гендиректор МНПЗ Виталий Зубер добавил, что активное обновление производственного оборудования и инфраструктуры позволяет обеспечивать надежность и безопасность хранения произведенного топлива, чтобы своевременно и в необходимых объемах снабжать рынок.
https://ria.ru/20230227/ovchinskiy-1854487160.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: на МНПЗ начали модернизацию нефтехранилища

© Фото: пресс-служба ДИПП Овчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Фото: пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в рамках комплексной модернизации производства начал замену резервуаров для сырья и готовой продукции, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.

"Программа по обновлению нефтехранилища позволит усовершенствовать инфраструктуру всей системы хранения и заменить более 40 технологических объектов. Сегодня на предприятии обновлено 80% технологических установок, модернизирован комплекс отгрузки топлива в автомобильный и железнодорожный транспорт", – отметил Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.

Глава ведомства уточнил, что поставщиками материалов и оборудования являются российские производители.

В данный момент на заводе завершаются строительно-монтажные работы первых резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов. Конструкции полностью герметичны, что исключает попадание паров нефтепродуктов в атмосферу. Новые резервуары будут оснащены системами мониторинга, комплексами противоаварийной и противопожарной защиты отечественного производства.

В свою очередь, гендиректор МНПЗ Виталий Зубер добавил, что активное обновление производственного оборудования и инфраструктуры позволяет обеспечивать надежность и безопасность хранения произведенного топлива, чтобы своевременно и в необходимых объемах снабжать рынок.
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