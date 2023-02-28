https://ria.ru/20230228/mnpz-1854757139.html

Овчинский: на МНПЗ начали модернизацию нефтехранилища

Овчинский: на МНПЗ начали модернизацию нефтехранилища - РИА Новости, 28.02.2023

Овчинский: на МНПЗ начали модернизацию нефтехранилища

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в рамках комплексной модернизации производства начал замену резервуаров для сырья и готовой продукции, сообщил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:21

2023-02-28T08:21

2023-02-28T08:21

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в рамках комплексной модернизации производства начал замену резервуаров для сырья и готовой продукции, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Программа по обновлению нефтехранилища позволит усовершенствовать инфраструктуру всей системы хранения и заменить более 40 технологических объектов. Сегодня на предприятии обновлено 80% технологических установок, модернизирован комплекс отгрузки топлива в автомобильный и железнодорожный транспорт", – отметил Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Глава ведомства уточнил, что поставщиками материалов и оборудования являются российские производители.В данный момент на заводе завершаются строительно-монтажные работы первых резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов. Конструкции полностью герметичны, что исключает попадание паров нефтепродуктов в атмосферу. Новые резервуары будут оснащены системами мониторинга, комплексами противоаварийной и противопожарной защиты отечественного производства.В свою очередь, гендиректор МНПЗ Виталий Зубер добавил, что активное обновление производственного оборудования и инфраструктуры позволяет обеспечивать надежность и безопасность хранения произведенного топлива, чтобы своевременно и в необходимых объемах снабжать рынок.

https://ria.ru/20230227/ovchinskiy-1854487160.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав овчинский, москва