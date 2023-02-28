Овчинский: на МНПЗ начали модернизацию нефтехранилища
© Фото: пресс-служба ДИПП Овчинский Владислав Анатольевич
© Фото: пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в рамках комплексной модернизации производства начал замену резервуаров для сырья и готовой продукции, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Программа по обновлению нефтехранилища позволит усовершенствовать инфраструктуру всей системы хранения и заменить более 40 технологических объектов. Сегодня на предприятии обновлено 80% технологических установок, модернизирован комплекс отгрузки топлива в автомобильный и железнодорожный транспорт", – отметил Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Глава ведомства уточнил, что поставщиками материалов и оборудования являются российские производители.
В данный момент на заводе завершаются строительно-монтажные работы первых резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов. Конструкции полностью герметичны, что исключает попадание паров нефтепродуктов в атмосферу. Новые резервуары будут оснащены системами мониторинга, комплексами противоаварийной и противопожарной защиты отечественного производства.
В свою очередь, гендиректор МНПЗ Виталий Зубер добавил, что активное обновление производственного оборудования и инфраструктуры позволяет обеспечивать надежность и безопасность хранения произведенного топлива, чтобы своевременно и в необходимых объемах снабжать рынок.
"Программа по обновлению нефтехранилища позволит усовершенствовать инфраструктуру всей системы хранения и заменить более 40 технологических объектов. Сегодня на предприятии обновлено 80% технологических установок, модернизирован комплекс отгрузки топлива в автомобильный и железнодорожный транспорт", – отметил Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Глава ведомства уточнил, что поставщиками материалов и оборудования являются российские производители.
В данный момент на заводе завершаются строительно-монтажные работы первых резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов. Конструкции полностью герметичны, что исключает попадание паров нефтепродуктов в атмосферу. Новые резервуары будут оснащены системами мониторинга, комплексами противоаварийной и противопожарной защиты отечественного производства.
В свою очередь, гендиректор МНПЗ Виталий Зубер добавил, что активное обновление производственного оборудования и инфраструктуры позволяет обеспечивать надежность и безопасность хранения произведенного топлива, чтобы своевременно и в необходимых объемах снабжать рынок.