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Французский политик выступил с обращением по Украине - РИА Новости, 28.02.2023
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12:26 28.02.2023 (обновлено: 12:53 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/mir-1854814519.html
Французский политик выступил с обращением по Украине
Французский политик выступил с обращением по Украине - РИА Новости, 28.02.2023
Французский политик выступил с обращением по Украине
Жителям западных стран следует активнее протестовать против участия в украинском конфликте, заявил в соцсетях французский политик, лидер движения "Патриоты"... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:26
2023-02-28T12:53
в мире
украина
рейнланд-пфальц
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жителям западных стран следует активнее протестовать против участия в украинском конфликте, заявил в соцсетях французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Политик считает, что СМИ намеренно игнорируют многочисленные акции протеста против дальнейшего вооружения Украины и затягивания кризисной ситуации.Ранее тысячи людей вышли на акцию возле американской авиабазы Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, требуя ее закрытия. Также протестующие потребовали скорейшего проведения мирных переговоров по конфликту на Украине. Некоторые участники взяли с собой флаги России и Донецкой Народной Республики.
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в мире, украина, рейнланд-пфальц, россия, нато
В мире, Украина, Рейнланд-Пфальц, Россия, НАТО
Французский политик выступил с обращением по Украине

Французский политик Филиппо призвал Европу активнее протестовать против вооружения Украины

© RTУчастники акции протеста с требованием закрытия базы США Рамштайн в Германии. Кадр трансляции
Участники акции протеста с требованием закрытия базы США Рамштайн в Германии. Кадр трансляции
© RT
Участники акции протеста с требованием закрытия базы США Рамштайн в Германии. Кадр трансляции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жителям западных стран следует активнее протестовать против участия в украинском конфликте, заявил в соцсетях французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
«

"В мире множатся гигантские демонстрации за мир, против НАТО, против поставок оружия и против третьей мировой войны! Везде цензура СМИ! Доказательство того, что повествование о мировой войне нам навязано! Поэтому мы должны увеличить усилия!" — написал он.

Политик считает, что СМИ намеренно игнорируют многочисленные акции протеста против дальнейшего вооружения Украины и затягивания кризисной ситуации.
Ранее тысячи людей вышли на акцию возле американской авиабазы Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, требуя ее закрытия. Также протестующие потребовали скорейшего проведения мирных переговоров по конфликту на Украине. Некоторые участники взяли с собой флаги России и Донецкой Народной Республики.
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