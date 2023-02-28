Французский политик выступил с обращением по Украине
Французский политик Филиппо призвал Европу активнее протестовать против вооружения Украины
© RTУчастники акции протеста с требованием закрытия базы США Рамштайн в Германии. Кадр трансляции
© RT
Участники акции протеста с требованием закрытия базы США Рамштайн в Германии. Кадр трансляции. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жителям западных стран следует активнее протестовать против участия в украинском конфликте, заявил в соцсетях французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
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"В мире множатся гигантские демонстрации за мир, против НАТО, против поставок оружия и против третьей мировой войны! Везде цензура СМИ! Доказательство того, что повествование о мировой войне нам навязано! Поэтому мы должны увеличить усилия!" — написал он.
Политик считает, что СМИ намеренно игнорируют многочисленные акции протеста против дальнейшего вооружения Украины и затягивания кризисной ситуации.
Ранее тысячи людей вышли на акцию возле американской авиабазы Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, требуя ее закрытия. Также протестующие потребовали скорейшего проведения мирных переговоров по конфликту на Украине. Некоторые участники взяли с собой флаги России и Донецкой Народной Республики.