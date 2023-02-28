https://ria.ru/20230228/mir-1854814519.html

Французский политик выступил с обращением по Украине

Французский политик выступил с обращением по Украине - РИА Новости, 28.02.2023

Французский политик выступил с обращением по Украине

Жителям западных стран следует активнее протестовать против участия в украинском конфликте, заявил в соцсетях французский политик, лидер движения "Патриоты"... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:26

2023-02-28T12:26

2023-02-28T12:53

в мире

украина

рейнланд-пфальц

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854453455_34:0:1879:1038_1920x0_80_0_0_ce3f0b40d95c09d9667a8ed6e767fa28.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жителям западных стран следует активнее протестовать против участия в украинском конфликте, заявил в соцсетях французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Политик считает, что СМИ намеренно игнорируют многочисленные акции протеста против дальнейшего вооружения Украины и затягивания кризисной ситуации.Ранее тысячи людей вышли на акцию возле американской авиабазы Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, требуя ее закрытия. Также протестующие потребовали скорейшего проведения мирных переговоров по конфликту на Украине. Некоторые участники взяли с собой флаги России и Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20230225/manifestatsiya-1854293809.html

украина

рейнланд-пфальц

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, рейнланд-пфальц, россия, нато