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Нотариат вводит дополнительные льготы для участников СВО и их семей - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/lgoty-1854813647.html
Нотариат вводит дополнительные льготы для участников СВО и их семей
Нотариат вводит дополнительные льготы для участников СВО и их семей - РИА Новости, 28.02.2023
Нотариат вводит дополнительные льготы для участников СВО и их семей
Участники специальной военной операции и их родные освобождаются от платы за оказание услуг правового и технического характера (УПТХ) по ряду важных для них... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:21
2023-02-28T12:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
федеральная нотариальная палата
общество
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Участники специальной военной операции и их родные освобождаются от платы за оказание услуг правового и технического характера (УПТХ) по ряду важных для них нотариальных действий, сообщает пресс-служба федеральной нотариальной палаты.Соответствующее решение принято правлением ФНП.Так, с 27 февраля введены льготы для военнослужащих, которые получили ранения и находятся на лечении в госпиталях и других военно-лечебных учреждениях. Они полностью освобождаются от оплаты УПТХ по трем видам нотариальных действий: удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе, передача электронных или бумажных документов физическим и юридическим лицам (за исключением передачи лично под расписку), а также свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении.Этот набор услуг может потребоваться, например, для подачи заявлений на получение госуслуг, страхового возмещения, для решения других насущных правовых вопросов. При этом выезд нотариуса к месту лечения участника СВО — бесплатный.Предусмотрены также новые льготы для супругов, родителей и несовершеннолетних детей участников СВО, погибших при исполнении обязанностей военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях). Им не нужно оплачивать УПТХ при удостоверении доверенностей (за исключением доверенностей в порядке передоверия) и согласий на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение ими заграничного паспорта и водительского удостоверения. Также в числе льготных нотариальных действий — свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих личность, и документов о государственной регистрации актов гражданского состояния указанных лиц (один экземпляр по каждому документу).Кроме того, с членов семьи участников СВО не взимается плата за УПТХ при выдаче им свидетельств о праве на наследство при наследовании имущества погибших защитников, включая тех, кто ушел из жизни в течение одного года вследствие полученных ранений (контузии) и заболеваний, отметили в ФНП."Льготы для военнослужащих и членов их семей — это еще одно инициативное решение нотариата, которое всецело отвечает актуальным задачам социальной политики государства. Это общий вклад всего нотариального сообщества. Помощь, которую нотариусы могут оказать здесь и сейчас героям, защищающим интересы нашей страны, и их семьям, нуждающимся в поддержке", — приводятся в сообщении слова президент ФНП Константина Корсика.Во всех перечисленных выше случаях речь идет о военнослужащих по контракту и добровольцах, сотрудниках органов внутренних дел, федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, задействованных в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и Украины, пояснили в ФНП.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820145399.html
https://ria.ru/20221031/notariusy-1828216462.html
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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, федеральная нотариальная палата, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Федеральная нотариальная палата, Общество

Нотариат вводит дополнительные льготы для участников СВО и их семей

© Фото : федеральная нотариальная палатаНотариат вводит дополнительные льготы для участников СВО и их семей
Нотариат вводит дополнительные льготы для участников СВО и их семей - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : федеральная нотариальная палата
Нотариат вводит дополнительные льготы для участников СВО и их семей
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Участники специальной военной операции и их родные освобождаются от платы за оказание услуг правового и технического характера (УПТХ) по ряду важных для них нотариальных действий, сообщает пресс-служба федеральной нотариальной палаты.
Соответствующее решение принято правлением ФНП.
Так, с 27 февраля введены льготы для военнослужащих, которые получили ранения и находятся на лечении в госпиталях и других военно-лечебных учреждениях. Они полностью освобождаются от оплаты УПТХ по трем видам нотариальных действий: удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе, передача электронных или бумажных документов физическим и юридическим лицам (за исключением передачи лично под расписку), а также свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении.
Этот набор услуг может потребоваться, например, для подачи заявлений на получение госуслуг, страхового возмещения, для решения других насущных правовых вопросов. При этом выезд нотариуса к месту лечения участника СВО — бесплатный.
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Предусмотрены также новые льготы для супругов, родителей и несовершеннолетних детей участников СВО, погибших при исполнении обязанностей военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях). Им не нужно оплачивать УПТХ при удостоверении доверенностей (за исключением доверенностей в порядке передоверия) и согласий на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение ими заграничного паспорта и водительского удостоверения. Также в числе льготных нотариальных действий — свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих личность, и документов о государственной регистрации актов гражданского состояния указанных лиц (один экземпляр по каждому документу).
Кроме того, с членов семьи участников СВО не взимается плата за УПТХ при выдаче им свидетельств о праве на наследство при наследовании имущества погибших защитников, включая тех, кто ушел из жизни в течение одного года вследствие полученных ранений (контузии) и заболеваний, отметили в ФНП.
"Льготы для военнослужащих и членов их семей — это еще одно инициативное решение нотариата, которое всецело отвечает актуальным задачам социальной политики государства. Это общий вклад всего нотариального сообщества. Помощь, которую нотариусы могут оказать здесь и сейчас героям, защищающим интересы нашей страны, и их семьям, нуждающимся в поддержке", — приводятся в сообщении слова президент ФНП Константина Корсика.
Во всех перечисленных выше случаях речь идет о военнослужащих по контракту и добровольцах, сотрудниках органов внутренних дел, федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, задействованных в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и Украины, пояснили в ФНП.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаФедеральная нотариальная палатаОбщество
 
 
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