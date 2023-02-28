https://ria.ru/20230228/lepestok-1854977434.html

МЧС ДНР за сутки обезвредило 200 мин "Лепесток" в жилом секторе Донецка

МЧС ДНР за сутки обезвредило 200 мин "Лепесток" в жилом секторе Донецка - РИА Новости, 28.02.2023

МЧС ДНР за сутки обезвредило 200 мин "Лепесток" в жилом секторе Донецка

МЧС ДНР за день обезвредило 200 противопехотных мин-"лепестков", раскиданных украинскими силовиками в жилом секторе Донецка, работу осложняли украинские... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T22:03

2023-02-28T22:03

2023-02-28T22:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. МЧС ДНР за день обезвредило 200 противопехотных мин-"лепестков", раскиданных украинскими силовиками в жилом секторе Донецка, работу осложняли украинские снайперы, сообщило министерство. "В течение сегодняшнего дня саперы МЧС ДНР выполняли работы по обезвреживанию противопехотных мин "Лепесток" на территории Петровского района Донецка. Работу осложняли обстрелы вооруженных формирований Украины. За сегодняшний день саперы уничтожили около 200 противопехотных мин", - передало министерство журналистам. В среду работы по разминированию будут продолжены. В понедельник и вторник МЧС ДНР информировало, что украинские силовики распространили мины "Лепесток" в Петровском и Кировском районах Донецка. Для этого они ведут обстрелы из РСЗО "Ураган", одна из модификаций ракет которой как раз начинена этими минами. "Лепестки" разлетаются по жилому сектору и представляют большую опасность для местных жителей. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20221005/obstrely-1821697438.html

https://ria.ru/20230126/obstrel-1847681866.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины