Рейтинг@Mail.ru
ОЭЗ "Горная Шория" выведет горнолыжные курорты Кузбасса в мировые лидеры - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:13 28.02.2023 (обновлено: 11:31 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/kuzbass-1854750400.html
ОЭЗ "Горная Шория" выведет горнолыжные курорты Кузбасса в мировые лидеры
ОЭЗ "Горная Шория" выведет горнолыжные курорты Кузбасса в мировые лидеры - РИА Новости, 28.02.2023
ОЭЗ "Горная Шория" выведет горнолыжные курорты Кузбасса в мировые лидеры
Создание особой экономической зоны (ОЭЗ) "Горная Шория" позволит вывести горнолыжные курорты Кузбасса в лидеры мировой туриндустрии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T06:13
2023-02-28T11:31
россия
сергей цивилев
максим решетников
владимир путин
экономика
кемеровская область
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16271/90/162719051_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_3f7c920245829063fdd41cab6a579637.jpg
КЕМЕРОВО, 28 фев – РИА Новости. Создание особой экономической зоны (ОЭЗ) "Горная Шория" позволит вывести горнолыжные курорты Кузбасса в лидеры мировой туриндустрии, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам совещания с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, представителями туриндустрии, банковской сферы страны и регионального правительства. Активное развитие курорта "Шерегеш" началось в 2021 году, когда его включили в программу социально-экономического развития (СЭР) Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента России Владимира Путина. На федеральные средства построена современная система водоотведения, модернизируются система водоснабжения и центральная котельная пгт Шерегеш. Строятся дороги: Шерегеш — гора Мустаг сектор В, автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш-Шерегеш до сектора Е, ввели в эксплуатацию автодорогу в зону спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", возводится пожарно-спасательное депо, решается вопрос газификации объектов. "В Шерегеше сейчас 56 километра трасс. Чтобы принимать больший турпоток и удовлетворять внутренний спрос россиян, нужно выходить на 100 километров трасс, осваивать новые склоны, инвестировать. Остро необходим аэропорт в Шерегеше. Важно развивать социальную инфраструктуру. Есть федеральная поддержка Шерегеша: из национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", из отдельно выделенных по решению президента РФ средств на программу социально-экономического развития Кузбасса. Одновременно с этим существуют и другие федеральные меры поддержки региона — инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация бюджетных кредитов. Плюс к этому мы обсуждаем создание особой экономической зоны", — приводятся в сообщении слова Решетникова. Сформирована рабочая группа по подготовке заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория". Проводится работа по определению границ ОЭЗ и формированию пула потенциальных резидентов. В первую очередь на рассмотрении – проекты по обеспечению объектов ОЭЗ "Горная Шория" (в том числе только запланированных к строительству) инженерной и транспортной инфраструктурой. Рассматривается более 20 проектов с общим объемом инвестиций около 150 миллиардов рублей, планируется создать не менее 6 тысяч новых рабочих мест. Уже с этого года "Специализированный застройщик "УГМК-Шерегеш" совместно с правительством Кузбасса реализует проект комплексного развития незастроенной территории СТК "Шерегеш" (КРТ) площадью 427 га. Проект рассчитан на 20 лет и предусматривает ввод в эксплуатацию 570 тысяч квадратных метров апарт-комплексов и гостиниц в стиле "шале". Общий объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей. Особые экономические зоны (ОЭЗ) — части территории региона, где действует преференциальный режим предпринимательской деятельности. Резидентам ОЭЗ предоставляют различные льготы, например, по налогам и аренде земли, содействуют в запуске предприятий.
https://ria.ru/20230217/kuzbass-1852593970.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16271/90/162719051_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_264c4ed5612380fc2448cb5757e239ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей цивилев, максим решетников, владимир путин, экономика, кемеровская область
Россия, Сергей Цивилев, Максим Решетников, Владимир Путин, Экономика, Кемеровская область, Туризм
ОЭЗ "Горная Шория" выведет горнолыжные курорты Кузбасса в мировые лидеры

Губернатор Цивилев: ОЭЗ "Горная Шория" выведет лыжные курорты Кузбасса в мировые лидеры

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Кемеровской областиГорная Шория. Поселок Шерегеш Таштагольского район
Горная Шория. Поселок Шерегеш Таштагольского район
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Кемеровской области
Горная Шория. Поселок Шерегеш Таштагольского район. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 28 фев – РИА Новости. Создание особой экономической зоны (ОЭЗ) "Горная Шория" позволит вывести горнолыжные курорты Кузбасса в лидеры мировой туриндустрии, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам совещания с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, представителями туриндустрии, банковской сферы страны и регионального правительства.
«
"Создание ОЭЗ "Горная Шория" позволит вывести горнолыжные курорты Кузбасса в лидеры мировой туриндустрии. У проекта большие перспективы в плане привлекательности для туристов из России и зарубежья. Он дает дополнительный импульс развитию всей территории юга региона. Тысячу гектаров мы выделили под строительство международного аэропорта, без него развитие этой туристической зоны невозможно. В Шерегеше благоустроим территорию для летнего отдыха у воды. У туристов и жителей Кузбасса будет возможность больше путешествовать внутри Горной Шории и видеть больше красот нашего региона", - цитирует Цивилева пресс-служба.
Активное развитие курорта "Шерегеш" началось в 2021 году, когда его включили в программу социально-экономического развития (СЭР) Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента России Владимира Путина. На федеральные средства построена современная система водоотведения, модернизируются система водоснабжения и центральная котельная пгт Шерегеш. Строятся дороги: Шерегеш — гора Мустаг сектор В, автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш-Шерегеш до сектора Е, ввели в эксплуатацию автодорогу в зону спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", возводится пожарно-спасательное депо, решается вопрос газификации объектов.
"В Шерегеше сейчас 56 километра трасс. Чтобы принимать больший турпоток и удовлетворять внутренний спрос россиян, нужно выходить на 100 километров трасс, осваивать новые склоны, инвестировать. Остро необходим аэропорт в Шерегеше. Важно развивать социальную инфраструктуру. Есть федеральная поддержка Шерегеша: из национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", из отдельно выделенных по решению президента РФ средств на программу социально-экономического развития Кузбасса. Одновременно с этим существуют и другие федеральные меры поддержки региона — инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация бюджетных кредитов. Плюс к этому мы обсуждаем создание особой экономической зоны", — приводятся в сообщении слова Решетникова.
Сформирована рабочая группа по подготовке заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория". Проводится работа по определению границ ОЭЗ и формированию пула потенциальных резидентов. В первую очередь на рассмотрении – проекты по обеспечению объектов ОЭЗ "Горная Шория" (в том числе только запланированных к строительству) инженерной и транспортной инфраструктурой. Рассматривается более 20 проектов с общим объемом инвестиций около 150 миллиардов рублей, планируется создать не менее 6 тысяч новых рабочих мест.
Уже с этого года "Специализированный застройщик "УГМК-Шерегеш" совместно с правительством Кузбасса реализует проект комплексного развития незастроенной территории СТК "Шерегеш" (КРТ) площадью 427 га. Проект рассчитан на 20 лет и предусматривает ввод в эксплуатацию 570 тысяч квадратных метров апарт-комплексов и гостиниц в стиле "шале". Общий объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей.
Особые экономические зоны (ОЭЗ) — части территории региона, где действует преференциальный режим предпринимательской деятельности. Резидентам ОЭЗ предоставляют различные льготы, например, по налогам и аренде земли, содействуют в запуске предприятий.
Отдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
На развитие курорта "Шерегеш" в Кузбассе выделили около миллиарда рублей
17 февраля, 12:03
 
ТуризмРоссияСергей ЦивилевМаксим РешетниковВладимир ПутинЭкономикаКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала