https://ria.ru/20230228/kuzbass-1854750400.html

ОЭЗ "Горная Шория" выведет горнолыжные курорты Кузбасса в мировые лидеры

ОЭЗ "Горная Шория" выведет горнолыжные курорты Кузбасса в мировые лидеры - РИА Новости, 28.02.2023

ОЭЗ "Горная Шория" выведет горнолыжные курорты Кузбасса в мировые лидеры

Создание особой экономической зоны (ОЭЗ) "Горная Шория" позволит вывести горнолыжные курорты Кузбасса в лидеры мировой туриндустрии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T06:13

2023-02-28T06:13

2023-02-28T11:31

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КЕМЕРОВО, 28 фев – РИА Новости. Создание особой экономической зоны (ОЭЗ) "Горная Шория" позволит вывести горнолыжные курорты Кузбасса в лидеры мировой туриндустрии, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам совещания с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, представителями туриндустрии, банковской сферы страны и регионального правительства. Активное развитие курорта "Шерегеш" началось в 2021 году, когда его включили в программу социально-экономического развития (СЭР) Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента России Владимира Путина. На федеральные средства построена современная система водоотведения, модернизируются система водоснабжения и центральная котельная пгт Шерегеш. Строятся дороги: Шерегеш — гора Мустаг сектор В, автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш-Шерегеш до сектора Е, ввели в эксплуатацию автодорогу в зону спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", возводится пожарно-спасательное депо, решается вопрос газификации объектов. "В Шерегеше сейчас 56 километра трасс. Чтобы принимать больший турпоток и удовлетворять внутренний спрос россиян, нужно выходить на 100 километров трасс, осваивать новые склоны, инвестировать. Остро необходим аэропорт в Шерегеше. Важно развивать социальную инфраструктуру. Есть федеральная поддержка Шерегеша: из национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", из отдельно выделенных по решению президента РФ средств на программу социально-экономического развития Кузбасса. Одновременно с этим существуют и другие федеральные меры поддержки региона — инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация бюджетных кредитов. Плюс к этому мы обсуждаем создание особой экономической зоны", — приводятся в сообщении слова Решетникова. Сформирована рабочая группа по подготовке заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория". Проводится работа по определению границ ОЭЗ и формированию пула потенциальных резидентов. В первую очередь на рассмотрении – проекты по обеспечению объектов ОЭЗ "Горная Шория" (в том числе только запланированных к строительству) инженерной и транспортной инфраструктурой. Рассматривается более 20 проектов с общим объемом инвестиций около 150 миллиардов рублей, планируется создать не менее 6 тысяч новых рабочих мест. Уже с этого года "Специализированный застройщик "УГМК-Шерегеш" совместно с правительством Кузбасса реализует проект комплексного развития незастроенной территории СТК "Шерегеш" (КРТ) площадью 427 га. Проект рассчитан на 20 лет и предусматривает ввод в эксплуатацию 570 тысяч квадратных метров апарт-комплексов и гостиниц в стиле "шале". Общий объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей. Особые экономические зоны (ОЭЗ) — части территории региона, где действует преференциальный режим предпринимательской деятельности. Резидентам ОЭЗ предоставляют различные льготы, например, по налогам и аренде земли, содействуют в запуске предприятий.

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россия, сергей цивилев, максим решетников, владимир путин, экономика, кемеровская область