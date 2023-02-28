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Украинских мобилизованных без спецподготовки свозят в Купянск - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/kupyansk-1854761431.html
Украинских мобилизованных без спецподготовки свозят в Купянск
Украинских мобилизованных без спецподготовки свозят в Купянск - РИА Новости, 28.02.2023
Украинских мобилизованных без спецподготовки свозят в Купянск
Украинских мобилизованных без какой-либо специальной подготовки массово свозят в Купянск Харьковской области, где расселяют по гражданским объектам и домам... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:37
2023-02-28T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинских мобилизованных без какой-либо специальной подготовки массово свозят в Купянск Харьковской области, где расселяют по гражданским объектам и домам мирных жителей, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Отмечено прибытие порядка 700 мобилизованных, не прошедших спецподготовку украинских военнослужащих, которых расквартировывают на гражданских объектах и в домах мирных граждан", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По словам собеседника агентства, участились конфликты мобилизованных с непосредственными командирами из-за того, что вновь прибывшим солдатам не дают возможности пройти спецподготовку, в том числе по обращению с оружием.
https://ria.ru/20230228/psikhotropy-1854755245.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Украинских мобилизованных без спецподготовки свозят в Купянск

В Купянск направили около 700 украинских мобилизованных, не проходивших подготовку

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинских мобилизованных без какой-либо специальной подготовки массово свозят в Купянск Харьковской области, где расселяют по гражданским объектам и домам мирных жителей, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Отмечено прибытие порядка 700 мобилизованных, не прошедших спецподготовку украинских военнослужащих, которых расквартировывают на гражданских объектах и в домах мирных граждан", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
По словам собеседника агентства, участились конфликты мобилизованных с непосредственными командирами из-за того, что вновь прибывшим солдатам не дают возможности пройти спецподготовку, в том числе по обращению с оружием.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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