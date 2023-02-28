https://ria.ru/20230228/kupyansk-1854761431.html

Украинских мобилизованных без спецподготовки свозят в Купянск

Украинских мобилизованных без спецподготовки свозят в Купянск - РИА Новости, 28.02.2023

Украинских мобилизованных без спецподготовки свозят в Купянск

Украинских мобилизованных без какой-либо специальной подготовки массово свозят в Купянск Харьковской области, где расселяют по гражданским объектам и домам... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:37

2023-02-28T08:37

2023-02-28T08:37

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинских мобилизованных без какой-либо специальной подготовки массово свозят в Купянск Харьковской области, где расселяют по гражданским объектам и домам мирных жителей, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Отмечено прибытие порядка 700 мобилизованных, не прошедших спецподготовку украинских военнослужащих, которых расквартировывают на гражданских объектах и в домах мирных граждан", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По словам собеседника агентства, участились конфликты мобилизованных с непосредственными командирами из-за того, что вновь прибывшим солдатам не дают возможности пройти спецподготовку, в том числе по обращению с оружием.

https://ria.ru/20230228/psikhotropy-1854755245.html

харьковская область

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Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко