https://ria.ru/20230228/kultura-1854877483.html

Новый Дом культуры появился в Елецком районе Липецкой области

Новый Дом культуры появился в Елецком районе Липецкой области - РИА Новости, 28.02.2023

Новый Дом культуры появился в Елецком районе Липецкой области

Дом культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области сдан в эксплуатацию, строительство велось в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:58

2023-02-28T15:58

2023-02-28T15:58

липецкая область

липецкая область

елецкий район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Дом культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области сдан в эксплуатацию, строительство велось в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, стоимость работ составила 38,2 миллиона рублей, из них 22,3 миллиона - средства федерального бюджета.Артамонов отметил, что в здании разместили зрительный зал на 200 мест, библиотеку и гримёрные. Жители села уже посещают занятия в различных кружках. Торжественное открытие состоится весной после завершения благоустройства территории."Уверен, что новый Дом культуры будет востребован у жителей и даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов. Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230222/lipetsk-1853648557.html

липецкая область

елецкий район

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, елецкий район, игорь артамонов