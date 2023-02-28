https://ria.ru/20230228/kultura-1854877483.html
Новый Дом культуры появился в Елецком районе Липецкой области
Новый Дом культуры появился в Елецком районе Липецкой области - РИА Новости, 28.02.2023
Новый Дом культуры появился в Елецком районе Липецкой области
Дом культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области сдан в эксплуатацию, строительство велось в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:58
2023-02-28T15:58
2023-02-28T15:58
липецкая область
липецкая область
елецкий район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Дом культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области сдан в эксплуатацию, строительство велось в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, стоимость работ составила 38,2 миллиона рублей, из них 22,3 миллиона - средства федерального бюджета.Артамонов отметил, что в здании разместили зрительный зал на 200 мест, библиотеку и гримёрные. Жители села уже посещают занятия в различных кружках. Торжественное открытие состоится весной после завершения благоустройства территории."Уверен, что новый Дом культуры будет востребован у жителей и даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов. Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230222/lipetsk-1853648557.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, елецкий район, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Елецкий район, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Дом культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области сдан в эксплуатацию, строительство велось в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, стоимость работ составила 38,2 миллиона рублей, из них 22,3 миллиона - средства федерального бюджета.
Артамонов
отметил, что в здании разместили зрительный зал на 200 мест, библиотеку и гримёрные. Жители села уже посещают занятия в различных кружках. Торжественное открытие состоится весной после завершения благоустройства территории.
"Уверен, что новый Дом культуры будет востребован у жителей и даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов. Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались", - сказал Артамонов.
Социальную библиотеку в Липецке модернизируют по нацпроекту