https://ria.ru/20230228/krym-1854798541.html
В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения
В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения - РИА Новости, 28.02.2023
В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения
Проверка системы оповещения в Крыму, запланированная на 1 марта, состоится без включения сирен и громкоговорителей, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:31
2023-02-28T11:31
2023-02-28T11:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803238499_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_9c76a1b6e16064f1d54c4b4b4ff48c75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Проверка системы оповещения в Крыму, запланированная на 1 марта, состоится без включения сирен и громкоговорителей, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. "Учитывая сложную обстановку в Крыму и в стране в целом, 1 марта она пройдет без задействования оконечных устройств оповещения (электросирен и громкоговорителей)", - говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что проверка проводится в рамках определения готовности системы оповещения к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.
https://ria.ru/20230228/trevoga-1854776893.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803238499_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_a58257894736ef4ab8e6e58b7dc4ae06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия
В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения
МЧС: проверка системы оповещения в Крыму состоится без включения сирен и громкоговорителей