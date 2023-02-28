https://ria.ru/20230228/krym-1854798541.html

В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения

В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения - РИА Новости, 28.02.2023

В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения

Проверка системы оповещения в Крыму, запланированная на 1 марта, состоится без включения сирен и громкоговорителей, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:31

2023-02-28T11:31

2023-02-28T11:31

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Проверка системы оповещения в Крыму, запланированная на 1 марта, состоится без включения сирен и громкоговорителей, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. "Учитывая сложную обстановку в Крыму и в стране в целом, 1 марта она пройдет без задействования оконечных устройств оповещения (электросирен и громкоговорителей)", - говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что проверка проводится в рамках определения готовности системы оповещения к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20230228/trevoga-1854776893.html

республика крым

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия