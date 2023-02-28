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В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения - РИА Новости, 28.02.2023
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11:31 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/krym-1854798541.html
В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения
В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения - РИА Новости, 28.02.2023
В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения
Проверка системы оповещения в Крыму, запланированная на 1 марта, состоится без включения сирен и громкоговорителей, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:31
2023-02-28T11:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Проверка системы оповещения в Крыму, запланированная на 1 марта, состоится без включения сирен и громкоговорителей, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. "Учитывая сложную обстановку в Крыму и в стране в целом, 1 марта она пройдет без задействования оконечных устройств оповещения (электросирен и громкоговорителей)", - говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что проверка проводится в рамках определения готовности системы оповещения к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.
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республика крым
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия
В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения

МЧС: проверка системы оповещения в Крыму состоится без включения сирен и громкоговорителей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабочие проверяют исправность системы оповещения населения
Рабочие проверяют исправность системы оповещения населения - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рабочие проверяют исправность системы оповещения населения. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Проверка системы оповещения в Крыму, запланированная на 1 марта, состоится без включения сирен и громкоговорителей, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
"Учитывая сложную обстановку в Крыму и в стране в целом, 1 марта она пройдет без задействования оконечных устройств оповещения (электросирен и громкоговорителей)", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что проверка проводится в рамках определения готовности системы оповещения к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымРоссия
 
 
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