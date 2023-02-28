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В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2023
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09:36 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/koronavirus-1854768078.html
В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19, пишут СМИ
В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2023
В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19, пишут СМИ
Конгрессмены-республиканцы в палате представителей США потребовали от минэнерго, госдепа и ФБР предоставить документы, связанные с вопросами происхождения... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:36
2023-02-28T09:36
распространение коронавируса
в мире
сша
конгресс сша
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы в палате представителей США потребовали от минэнерго, госдепа и ФБР предоставить документы, связанные с вопросами происхождения коронавируса, после публикации в СМИ данных о о выводах относительно лабораторной утечки COVID-19, пишет газета Politico. В воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США. Позднее в тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что на данный момент не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса и министерство энергетики привлечено к исследованию по данной теме. Как сообщает Politico, запрос по поводу документов направили в соответствующие ведомства возглавляющий специальный подкомитет по коронавирусной пандемии Брэд Венструп и председатель комитета палаты по надзору Джеймс Комер. "Раскрытие правды о происхождении COVID-19 жизненно важно для национальной безопасности США, имеет решающее значение для предотвращения пандемий в будущем, и даст некоторое успокоение семьям тех, кто потерял своих близких во время пандемии", - приводит издание выдержку из запроса конгрессменов. Минэнерго США не стало комментировать информацию в статье Wall Street Journal, заявив через своего представителя, что продолжает поддерживать работу специалистов по расследованию происхождения COVID-19. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сообщения о выводах относительно лабораторной утечки COVID-19, заявил, что на данный момент не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса и министерство энергетики США привлечено к исследованию по данной теме. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в правительстве США на сегодня отсутствует консенсус в вопросе причин происхождения коронавируса.
https://ria.ru/20230217/covid-1852565080.html
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распространение коронавируса, в мире, сша, конгресс сша
Распространение коронавируса, В мире, США, Конгресс США
В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19, пишут СМИ

Politico: республиканцы потребовали от Минэнерго, Госдепа и ФБР документы по COVID-19

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы в палате представителей США потребовали от минэнерго, госдепа и ФБР предоставить документы, связанные с вопросами происхождения коронавируса, после публикации в СМИ данных о о выводах относительно лабораторной утечки COVID-19, пишет газета Politico.
В воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США. Позднее в тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что на данный момент не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса и министерство энергетики привлечено к исследованию по данной теме.
Как сообщает Politico, запрос по поводу документов направили в соответствующие ведомства возглавляющий специальный подкомитет по коронавирусной пандемии Брэд Венструп и председатель комитета палаты по надзору Джеймс Комер.
"Раскрытие правды о происхождении COVID-19 жизненно важно для национальной безопасности США, имеет решающее значение для предотвращения пандемий в будущем, и даст некоторое успокоение семьям тех, кто потерял своих близких во время пандемии", - приводит издание выдержку из запроса конгрессменов.
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Минэнерго США не стало комментировать информацию в статье Wall Street Journal, заявив через своего представителя, что продолжает поддерживать работу специалистов по расследованию происхождения COVID-19.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сообщения о выводах относительно лабораторной утечки COVID-19, заявил, что на данный момент не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса и министерство энергетики США привлечено к исследованию по данной теме.
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в правительстве США на сегодня отсутствует консенсус в вопросе причин происхождения коронавируса.
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