https://ria.ru/20230228/koronavirus-1854768078.html

В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19, пишут СМИ

В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2023

В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19, пишут СМИ

Конгрессмены-республиканцы в палате представителей США потребовали от минэнерго, госдепа и ФБР предоставить документы, связанные с вопросами происхождения... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:36

2023-02-28T09:36

2023-02-28T09:36

распространение коронавируса

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сша

конгресс сша

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы в палате представителей США потребовали от минэнерго, госдепа и ФБР предоставить документы, связанные с вопросами происхождения коронавируса, после публикации в СМИ данных о о выводах относительно лабораторной утечки COVID-19, пишет газета Politico. В воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США. Позднее в тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что на данный момент не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса и министерство энергетики привлечено к исследованию по данной теме. Как сообщает Politico, запрос по поводу документов направили в соответствующие ведомства возглавляющий специальный подкомитет по коронавирусной пандемии Брэд Венструп и председатель комитета палаты по надзору Джеймс Комер. "Раскрытие правды о происхождении COVID-19 жизненно важно для национальной безопасности США, имеет решающее значение для предотвращения пандемий в будущем, и даст некоторое успокоение семьям тех, кто потерял своих близких во время пандемии", - приводит издание выдержку из запроса конгрессменов. Минэнерго США не стало комментировать информацию в статье Wall Street Journal, заявив через своего представителя, что продолжает поддерживать работу специалистов по расследованию происхождения COVID-19. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сообщения о выводах относительно лабораторной утечки COVID-19, заявил, что на данный момент не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса и министерство энергетики США привлечено к исследованию по данной теме. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в правительстве США на сегодня отсутствует консенсус в вопросе причин происхождения коронавируса.

https://ria.ru/20230217/covid-1852565080.html

https://ria.ru/20230215/covid-1852250475.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, в мире, сша, конгресс сша