В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19, пишут СМИ
Politico: республиканцы потребовали от Минэнерго, Госдепа и ФБР документы по COVID-19
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы в палате представителей США потребовали от минэнерго, госдепа и ФБР предоставить документы, связанные с вопросами происхождения коронавируса, после публикации в СМИ данных о о выводах относительно лабораторной утечки COVID-19, пишет газета Politico.
В воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США. Позднее в тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что на данный момент не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса и министерство энергетики привлечено к исследованию по данной теме.
Как сообщает Politico, запрос по поводу документов направили в соответствующие ведомства возглавляющий специальный подкомитет по коронавирусной пандемии Брэд Венструп и председатель комитета палаты по надзору Джеймс Комер.
"Раскрытие правды о происхождении COVID-19 жизненно важно для национальной безопасности США, имеет решающее значение для предотвращения пандемий в будущем, и даст некоторое успокоение семьям тех, кто потерял своих близких во время пандемии", - приводит издание выдержку из запроса конгрессменов.
Минэнерго США не стало комментировать информацию в статье Wall Street Journal, заявив через своего представителя, что продолжает поддерживать работу специалистов по расследованию происхождения COVID-19.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сообщения о выводах относительно лабораторной утечки COVID-19, заявил, что на данный момент не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса и министерство энергетики США привлечено к исследованию по данной теме.
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в правительстве США на сегодня отсутствует консенсус в вопросе причин происхождения коронавируса.