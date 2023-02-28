https://ria.ru/20230228/kontrrazvedka-1854869896.html

Путин призвал усилить линию контрразведки

Путин призвал усилить линию контрразведки - РИА Новости, 28.02.2023

Путин призвал усилить линию контрразведки

России необходимо усилить линию контрразведки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:36

2023-02-28T15:36

2023-02-28T15:45

владимир путин

безопасность

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. России необходимо усилить линию контрразведки, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо в целом усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы традиционно всегда активно работали по России, а сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые технические и прочие ресурсы. Нам нужно соответствующим образом на это реагировать", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20230203/kontrrazvedka-1849407662.html

россия

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2023

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владимир путин, безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)