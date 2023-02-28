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Путин призвал усилить линию контрразведки - РИА Новости, 28.02.2023
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15:36 28.02.2023 (обновлено: 15:45 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/kontrrazvedka-1854869896.html
Путин призвал усилить линию контрразведки
Путин призвал усилить линию контрразведки - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал усилить линию контрразведки
России необходимо усилить линию контрразведки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:36
2023-02-28T15:45
владимир путин
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. России необходимо усилить линию контрразведки, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо в целом усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы традиционно всегда активно работали по России, а сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые технические и прочие ресурсы. Нам нужно соответствующим образом на это реагировать", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.
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владимир путин, безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал усилить линию контрразведки

Президент Путин призвал усилить линию контрразведки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. России необходимо усилить линию контрразведки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо в целом усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы традиционно всегда активно работали по России, а сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые технические и прочие ресурсы. Нам нужно соответствующим образом на это реагировать", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.
Москва, 1890 год - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Опубликованы уникальные документы о контрразведке Российской империи
3 февраля, 03:10
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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