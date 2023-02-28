00:43 28.02.2023 (обновлено: 04:11 28.02.2023)
Шольц и Макрон не пытаются поддерживать диалог с Путиным, заявили в Кремле
Представитель Кремля Песков: президент Путин открыт для переговоров с Макроном и Шольцем
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к переговорам, в Кремле слышали много заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о желании поддерживать контакты с российским лидером, однако за последнее время никаких инициатив со стороны Парижа и Берлина не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями", - сказал Песков в интервью "Известиям".
В Москве, по словам пресс-секретаря, слышали много заявлений Шольца и Макрона о готовности продолжать диалог с Путиным для поиска выхода из ситуации.
"Однако за последнее время никаких инициатив не было", - констатировал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ вспомнил и о неоднократных заявлениях Макрона о желании поговорить с Путиным. Однако никаких реальных запросов на этот счет со стороны Парижа не было, отметил он.