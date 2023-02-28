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Шольц и Макрон не пытаются поддерживать диалог с Путиным, заявили в Кремле

Шольц и Макрон не пытаются поддерживать диалог с Путиным, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.02.2023

Шольц и Макрон не пытаются поддерживать диалог с Путиным, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин открыт к переговорам, в Кремле слышали много заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:43

2023-02-28T00:43

2023-02-28T04:11

владимир путин

эммануэль макрон

олаф шольц

франция

в мире

россия

германия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к переговорам, в Кремле слышали много заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о желании поддерживать контакты с российским лидером, однако за последнее время никаких инициатив со стороны Парижа и Берлина не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Москве, по словам пресс-секретаря, слышали много заявлений Шольца и Макрона о готовности продолжать диалог с Путиным для поиска выхода из ситуации."Однако за последнее время никаких инициатив не было", - констатировал Песков.Пресс-секретарь президента РФ вспомнил и о неоднократных заявлениях Макрона о желании поговорить с Путиным. Однако никаких реальных запросов на этот счет со стороны Парижа не было, отметил он.

https://ria.ru/20230228/lukashenko-1854743868.html

франция

россия

германия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, франция, в мире, россия, германия, дмитрий песков