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Шольц и Макрон не пытаются поддерживать диалог с Путиным, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.02.2023
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Шольц и Макрон не пытаются поддерживать диалог с Путиным, заявили в Кремле
Шольц и Макрон не пытаются поддерживать диалог с Путиным, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.02.2023
Шольц и Макрон не пытаются поддерживать диалог с Путиным, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин открыт к переговорам, в Кремле слышали много заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:43
2023-02-28T04:11
владимир путин
эммануэль макрон
олаф шольц
франция
в мире
россия
германия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к переговорам, в Кремле слышали много заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о желании поддерживать контакты с российским лидером, однако за последнее время никаких инициатив со стороны Парижа и Берлина не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Москве, по словам пресс-секретаря, слышали много заявлений Шольца и Макрона о готовности продолжать диалог с Путиным для поиска выхода из ситуации."Однако за последнее время никаких инициатив не было", - констатировал Песков.Пресс-секретарь президента РФ вспомнил и о неоднократных заявлениях Макрона о желании поговорить с Путиным. Однако никаких реальных запросов на этот счет со стороны Парижа не было, отметил он.
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владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, франция, в мире, россия, германия, дмитрий песков
Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Франция, В мире, Россия, Германия, Дмитрий Песков
00:43 28.02.2023 (обновлено: 04:11 28.02.2023)
 
Шольц и Макрон не пытаются поддерживать диалог с Путиным, заявили в Кремле

Представитель Кремля Песков: президент Путин открыт для переговоров с Макроном и Шольцем

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к переговорам, в Кремле слышали много заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о желании поддерживать контакты с российским лидером, однако за последнее время никаких инициатив со стороны Парижа и Берлина не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями", - сказал Песков в интервью "Известиям".
В Москве, по словам пресс-секретаря, слышали много заявлений Шольца и Макрона о готовности продолжать диалог с Путиным для поиска выхода из ситуации.
"Однако за последнее время никаких инициатив не было", - констатировал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ вспомнил и о неоднократных заявлениях Макрона о желании поговорить с Путиным. Однако никаких реальных запросов на этот счет со стороны Парижа не было, отметил он.
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Владимир ПутинЭммануэль МакронОлаф ШольцФранцияВ миреРоссияГерманияДмитрий Песков
 
 
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