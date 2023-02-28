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Единый колл-центр создают для жителей Ярославской области - РИА Новости, 28.02.2023
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Ярославская область
 
12:39 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/kolltsentr-1854817927.html
Единый колл-центр создают для жителей Ярославской области
Единый колл-центр создают для жителей Ярославской области - РИА Новости, 28.02.2023
Единый колл-центр создают для жителей Ярославской области
Единый колл-центр создают для жителей Ярославской области по поручению губернатора, по единому номеру можно будет, в частности, задать вопросы по ЖКХ или... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:39
2023-02-28T12:39
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
россия
жкх
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Единый колл-центр создают для жителей Ярославской области по поручению губернатора, по единому номеру можно будет, в частности, задать вопросы по ЖКХ или транспорту и записаться к врачу, сообщило областное правительство. Сообщается, что в колл-центре, или службе оперативной помощи жителям региона, будет работать единый номер 122, по которому уже сейчас можно получить информацию, касающуюся коронавируса и специальной военной операции. "Также можно будет записаться на прием к врачу, задать вопросы по ЖКХ и транспортному обслуживанию, узнать статус своего обращения в МФЦ и многое другое", - сообщает областное правительство. На оперативном совещании в правительстве области губернатор Михаил Евраев поставил задачу запустить работу единого колл-центра уже в апреле. Он подчеркнул, что все услуги и ответы на вопросы люди должны получать по принципу одного окна. "Это удобно: человеку не нужно запоминать множество номеров или искать их в сети. В дальнейшем мы должны перейти на единую электронную регистратуру. Чтобы человек мог записаться к узкому специалисту в любую поликлинику в любом городе региона. И деньги должны идти за человеком – это создаст здоровую конкуренцию среди медорганизаций", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Колл-центр сможет принимать до 5 тысяч звонков в сутки. Голосовой робот с элементами искусственного интеллекта компенсирует высокую единовременную нагрузку на операторов кол-центра. "Если вызов пришел, но нет ответа у службы поддержки "первой линии", будет организовано переключение на специалистов отрасли с гарантированным ответом", - цитирует пресс-служба областного правительства руководителя департамента информатизации и связи региона Александра Королева.
https://ria.ru/20230227/sutochnye-1854671585.html
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ярославская область, михаил евраев, россия, жкх
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Россия, ЖКХ

Единый колл-центр создают для жителей Ярославской области

© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудница колл-центра общается по телефону
Сотрудница колл-центра общается по телефону - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудница колл-центра общается по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Единый колл-центр создают для жителей Ярославской области по поручению губернатора, по единому номеру можно будет, в частности, задать вопросы по ЖКХ или транспорту и записаться к врачу, сообщило областное правительство.
Сообщается, что в колл-центре, или службе оперативной помощи жителям региона, будет работать единый номер 122, по которому уже сейчас можно получить информацию, касающуюся коронавируса и специальной военной операции.
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"Также можно будет записаться на прием к врачу, задать вопросы по ЖКХ и транспортному обслуживанию, узнать статус своего обращения в МФЦ и многое другое", - сообщает областное правительство.
На оперативном совещании в правительстве области губернатор Михаил Евраев поставил задачу запустить работу единого колл-центра уже в апреле. Он подчеркнул, что все услуги и ответы на вопросы люди должны получать по принципу одного окна.
"Это удобно: человеку не нужно запоминать множество номеров или искать их в сети. В дальнейшем мы должны перейти на единую электронную регистратуру. Чтобы человек мог записаться к узкому специалисту в любую поликлинику в любом городе региона. И деньги должны идти за человеком – это создаст здоровую конкуренцию среди медорганизаций", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
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Колл-центр сможет принимать до 5 тысяч звонков в сутки. Голосовой робот с элементами искусственного интеллекта компенсирует высокую единовременную нагрузку на операторов кол-центра.
"Если вызов пришел, но нет ответа у службы поддержки "первой линии", будет организовано переключение на специалистов отрасли с гарантированным ответом", - цитирует пресс-служба областного правительства руководителя департамента информатизации и связи региона Александра Королева.
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