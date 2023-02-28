https://ria.ru/20230228/kishinev-1854933654.html
В Кишиневе завершился митинг оппозиции
В Кишиневе завершился митинг оппозиции - РИА Новости, 28.02.2023
В Кишиневе завершился митинг оппозиции
Митинг оппозиции в центре Кишинева завершился принятием резолюции с требованием отставки главы Молдавии Майи Санду, правительства Дорина Речана, поведения... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:20
2023-02-28T18:20
2023-02-28T18:20
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
марина таубер
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КИШИНЕВ, 28 фев – РИА Новости. Митинг оппозиции в центре Кишинева завершился принятием резолюции с требованием отставки главы Молдавии Майи Санду, правительства Дорина Речана, поведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики, передает корреспондент РИА Новости. Митинг в центре Кишинева прошел мирно, манифестанты выступили с требованием к властям оплатить счета за коммунальные услуги гражданам. Протестующие скандировали: "Долой диктатуру!", "Долой Майю Санду!", "Долой власть!". Как отметили организаторы мероприятия, протест состоялся в рамках акции "Движение для народа", которую инициировала оппозиционная партия "Шор", митинг собрал в Кишиневе порядка 10 тысяч человек. "Еще около 40 тысяч не смогли добраться, полицейские заблокировали национальные трассы, сотни автобусов с протестующими не смогли продолжить движение", - сказала корреспонденту РИА Новости, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Если в молдавской столице акция прошла относительно спокойно, то на подъезде к городу не обошлось без потасовок между представителями правоохранительных органов и манифестантами. Люди выходили из транспортных средств и бастовали прямо на дорогах, полицейские призывали манифестантов к спокойствию, некоторых активистов пришлось разогнать. "Нас в очередной раз полиция заблокировала, выполняя преступные указания руководства страны. Нас не пускают даже к собственному правительству, которое было назначено заново. Мы видим, что ничего не поменялось. Все это только смена вывески", - сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости депутат парламентской партии "Шор" Вадим Фотеску. Участники акции также осудили власти республики за милитаристские заявления. Они призвали правительство перенаправить оборонный бюджет на выплату коммунальных услуг. "Мы осуждаем заявления президента Санду о том, что Молдавии нужно отказаться от нейтралитета. Вместо идеи о закупке вооружения, лучше бы власти позаботились о развитии социального сектора. Молдавия - мирная страна. Нам не нужна агрессия, вместо того, чтобы сохранить мир и нейтралитет, правительство делает все, чтобы в Молдавии пролилась кровь", - отметил на митинге один из лидеров протестного движения, председатель совета Оргеевского района Дину Цуркану. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) на компенсации бытовым потребителям за газ, электроэнергию и отопление жилья. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности ПДС удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230228/kishinev-1854874281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Марина Таубер
В Кишиневе завершился митинг оппозиции
Митинг оппозиции в Кишиневе завершился принятием резолюции с требованием отставки Санду
КИШИНЕВ, 28 фев – РИА Новости. Митинг оппозиции в центре Кишинева завершился принятием резолюции с требованием отставки главы Молдавии Майи Санду, правительства Дорина Речана, поведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг в центре Кишинева прошел мирно, манифестанты выступили с требованием к властям оплатить счета за коммунальные услуги гражданам. Протестующие скандировали: "Долой диктатуру!", "Долой Майю Санду!", "Долой власть!".
Протест оппозиции в Кишиневе перерос в столкновения с полицией
Как отметили организаторы мероприятия, протест состоялся в рамках акции "Движение для народа", которую инициировала оппозиционная партия "Шор", митинг собрал в Кишиневе порядка 10 тысяч человек.
"Еще около 40 тысяч не смогли добраться, полицейские заблокировали национальные трассы, сотни автобусов с протестующими не смогли продолжить движение", - сказала корреспонденту РИА Новости, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер
.
Если в молдавской столице акция прошла относительно спокойно, то на подъезде к городу не обошлось без потасовок между представителями правоохранительных органов и манифестантами. Люди выходили из транспортных средств и бастовали прямо на дорогах, полицейские призывали манифестантов к спокойствию, некоторых активистов пришлось разогнать.
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"Нас в очередной раз полиция заблокировала, выполняя преступные указания руководства страны. Нас не пускают даже к собственному правительству, которое было назначено заново. Мы видим, что ничего не поменялось. Все это только смена вывески", - сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости депутат парламентской партии "Шор" Вадим Фотеску.
Участники акции также осудили власти республики за милитаристские заявления. Они призвали правительство перенаправить оборонный бюджет на выплату коммунальных услуг.
"Мы осуждаем заявления президента Санду о том, что Молдавии
нужно отказаться от нейтралитета. Вместо идеи о закупке вооружения, лучше бы власти позаботились о развитии социального сектора. Молдавия - мирная страна. Нам не нужна агрессия, вместо того, чтобы сохранить мир и нейтралитет, правительство делает все, чтобы в Молдавии пролилась кровь", - отметил на митинге один из лидеров протестного движения, председатель совета Оргеевского района Дину Цуркану.
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Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) на компенсации бытовым потребителям за газ, электроэнергию и отопление жилья. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности ПДС удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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