https://ria.ru/20230228/kishinev-1854791364.html
В Молдавии ограничат доступ в центр Кишинева в день протеста оппозиции
В Молдавии ограничат доступ в центр Кишинева в день протеста оппозиции - РИА Новости, 28.02.2023
В Молдавии ограничат доступ в центр Кишинева в день протеста оппозиции
Полиция Молдавии сообщает, что во вторник в Кишинев с визитом приедет официальная делегация, поэтому доступ граждан для проведения митингов в центре столицы... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:11
2023-02-28T11:11
2023-02-28T11:11
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кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что во вторник в Кишинев с визитом приедет официальная делегация, поэтому доступ граждан для проведения митингов в центре столицы будет ограничен. "Молдавию посетит официальная делегация. Генеральный инспекторат полиции сообщает, что на основании распоряжения мэрии Кишинева в период с 8.00 (9.00 мск) 28 февраля до 18.00 (19.00 мск) 2 марта в центре столицы и на прилегающих улицах ограничен доступ транспортных средств и людей для проведения митингов и массовых демонстраций", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Полиция просит всех граждан безоговорочно подчиняться законным требованиям правоохранительных органов и избегать конфликтов любого характера. При этом в полиции не уточнили, кто именно приезжает в Кишинев, официальных сообщений об этом не было. Между тем на 28 февраля запланирована акция протеста оппозиционной партии "Шор", организаторы заявили о своих планах больше недели назад. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят в единый блок с Партией социалистов. После небольшого перерыва протесты возобновились, начиная с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230227/reysy-1854708146.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
В Молдавии ограничат доступ в центр Кишинева в день протеста оппозиции
Полиция Молдавии ограничит доступ в центр Кишинева в день планируемой акции оппозиции
КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости.
Полиция Молдавии сообщает
, что во вторник в Кишинев с визитом приедет официальная делегация, поэтому доступ граждан для проведения митингов в центре столицы будет ограничен.
"Молдавию посетит официальная делегация. Генеральный инспекторат полиции сообщает, что на основании распоряжения мэрии Кишинева в период с 8.00 (9.00 мск) 28 февраля до 18.00 (19.00 мск) 2 марта в центре столицы и на прилегающих улицах ограничен доступ транспортных средств и людей для проведения митингов и массовых демонстраций", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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Полиция просит всех граждан безоговорочно подчиняться законным требованиям правоохранительных органов и избегать конфликтов любого характера. При этом в полиции не уточнили, кто именно приезжает в Кишинев, официальных сообщений об этом не было.
Между тем на 28 февраля запланирована акция протеста оппозиционной партии "Шор", организаторы заявили о своих планах больше недели назад. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят в единый блок с Партией социалистов. После небольшого перерыва протесты возобновились, начиная с 19 февраля.
Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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