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В Госдуме призвали проверить ситуацию с прокатом украинского кино
В Госдуме призвали проверить ситуацию с прокатом украинского кино - РИА Новости, 28.02.2023
В Госдуме призвали проверить ситуацию с прокатом украинского кино
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к директору федеральной службы по финансовому мониторингу... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:48
2023-02-28T11:48
2023-02-28T12:55
культура
юрий чиханчин
госдума рф
культура
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к директору федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину с просьбой провести проверку использования финансовых средств от проката украинского кино на предмет финансирования терроризма, копию обращения парламентарий разместил в своем телеграм-канале. "Считаю необходимым провести срочную проверку использования финансовых средств от проката кинопродукции, имеющей украинское происхождение, с точки зрения законодательства Российской Федерации на предмет финансирования терроризма и при наличии достаточных оснований принять исчерпывающие меры по прекращению их проката на территории Российской Федерации", - сообщается в документе. Гусев также направил аналогичный запрос генеральному директору Ассоциации "Интернет-видео" Алексею Бырдину.
https://ria.ru/20230227/arteldoc-1854613355.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий чиханчин, госдума рф, культура
Культура, Юрий Чиханчин, Госдума РФ, Культура
В Госдуме призвали проверить ситуацию с прокатом украинского кино
В Госдуме призвали проверить, куда идут средства от проката украинского кино