https://ria.ru/20230228/kinoprokat-1854802538.html

В Госдуме призвали проверить ситуацию с прокатом украинского кино

В Госдуме призвали проверить ситуацию с прокатом украинского кино - РИА Новости, 28.02.2023

В Госдуме призвали проверить ситуацию с прокатом украинского кино

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к директору федеральной службы по финансовому мониторингу... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:48

2023-02-28T11:48

2023-02-28T12:55

культура

юрий чиханчин

госдума рф

культура

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к директору федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину с просьбой провести проверку использования финансовых средств от проката украинского кино на предмет финансирования терроризма, копию обращения парламентарий разместил в своем телеграм-канале. "Считаю необходимым провести срочную проверку использования финансовых средств от проката кинопродукции, имеющей украинское происхождение, с точки зрения законодательства Российской Федерации на предмет финансирования терроризма и при наличии достаточных оснований принять исчерпывающие меры по прекращению их проката на территории Российской Федерации", - сообщается в документе. Гусев также направил аналогичный запрос генеральному директору Ассоциации "Интернет-видео" Алексею Бырдину.

https://ria.ru/20230227/arteldoc-1854613355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юрий чиханчин, госдума рф, культура