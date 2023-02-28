https://ria.ru/20230228/khimoruzhie-1854756526.html

США могут изготовить прекурсоры токсичного вещества Би-Зет, заявили в РХБЗ

США могут изготовить прекурсоры токсичного вещества Би-Зет, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 28.02.2023

США могут изготовить прекурсоры токсичного вещества Би-Зет, заявили в РХБЗ

США сохранили возможность синтеза прекурсоров боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет на базе мощностей по производству фармпрепаратов в объеме до... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:16

2023-02-28T08:16

2023-02-28T08:16

специальная военная операция на украине

сша

игорь кириллов

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США сохранили возможность синтеза прекурсоров боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет на базе мощностей по производству фармпрепаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "США заявили о полном уничтожении запасов Би-Зет еще в 1990 году, когда было утилизировано около 50 тонн этого вещества, но образцы были оставлены, - сказал Кириллов на брифинге. - Кроме того, в настоящее время сохранена возможность синтеза прекурсоров Би-Зет на базе мощностей по производству фармацевтических препаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год". Прекурсоры - это химические вещества, применяемые в синтезе целевого продукта.

https://ria.ru/20230228/oruzhie-1854755758.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире