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США могут изготовить прекурсоры токсичного вещества Би-Зет, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:16 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/khimoruzhie-1854756526.html
США могут изготовить прекурсоры токсичного вещества Би-Зет, заявили в РХБЗ
США могут изготовить прекурсоры токсичного вещества Би-Зет, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 28.02.2023
США могут изготовить прекурсоры токсичного вещества Би-Зет, заявили в РХБЗ
США сохранили возможность синтеза прекурсоров боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет на базе мощностей по производству фармпрепаратов в объеме до... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:16
2023-02-28T08:16
специальная военная операция на украине
сша
игорь кириллов
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США сохранили возможность синтеза прекурсоров боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет на базе мощностей по производству фармпрепаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "США заявили о полном уничтожении запасов Би-Зет еще в 1990 году, когда было утилизировано около 50 тонн этого вещества, но образцы были оставлены, - сказал Кириллов на брифинге. - Кроме того, в настоящее время сохранена возможность синтеза прекурсоров Би-Зет на базе мощностей по производству фармацевтических препаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год". Прекурсоры - это химические вещества, применяемые в синтезе целевого продукта.
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сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, В мире
США могут изготовить прекурсоры токсичного вещества Би-Зет, заявили в РХБЗ

Минобороны: США сохранили возможность синтеза прекурсоров отравляющего вещества Би-Зет

© Фото : U.S. ArmyХимическое оружие
Химическое оружие - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : U.S. Army
Химическое оружие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США сохранили возможность синтеза прекурсоров боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет на базе мощностей по производству фармпрепаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"США заявили о полном уничтожении запасов Би-Зет еще в 1990 году, когда было утилизировано около 50 тонн этого вещества, но образцы были оставлены, - сказал Кириллов на брифинге. - Кроме того, в настоящее время сохранена возможность синтеза прекурсоров Би-Зет на базе мощностей по производству фармацевтических препаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год".
Прекурсоры - это химические вещества, применяемые в синтезе целевого продукта.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАИгорь КирилловВооруженные силы РФВ мире
 
 
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