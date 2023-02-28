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В Тверской области внедрят региональный инвестиционный стандарт - РИА Новости, 28.02.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:07 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/investstandart-1854904747.html
В Тверской области внедрят региональный инвестиционный стандарт
В Тверской области внедрят региональный инвестиционный стандарт - РИА Новости, 28.02.2023
В Тверской области внедрят региональный инвестиционный стандарт
В Тверской области началась процедура внедрения регионального инвестиционного стандарта для повышения эффективности работы с инвесторами и улучшения... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:07
2023-02-28T17:07
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 28 фев – РИА Новости. В Тверской области началась процедура внедрения регионального инвестиционного стандарта для повышения эффективности работы с инвесторами и улучшения инвестклимата, сообщает пресс-служба облправительства.Пакет документов, обеспечивающих внедрение в Верхневолжье инвестиционного стандарта, рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области.Как отметили в пресс-службе, в 2022 году, несмотря на санкционное давление, в Тверской области увеличилось количество реализованных инвестиционных проектов – всего это 11 проектов с инвестициями на общую сумму 27,8 миллиарда рублей, позволившие создать 1580 рабочих мест. На 2023 год заявлено 17 инвестпроектов, предусматривающих создание около 800 рабочих мест."Важно закрепить динамику работы и продолжить поддержку инициатив предпринимателей и инвесторов Тверской области. Внедрять их новые разработки и достижения в жизнь, в постоянный деловой оборот, в экономическую модель страны", - отметил на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.Одним из элементов стандарта является инвестиционная декларация Тверской области. Стратегический документ включает основные характеристики региона, цели инвестиционного развития Верхневолжья и направлен на привлечение капиталовложений в экономику, развитие приоритетных отраслей промышленности и инновационных секторов. Декларация гарантирует поддержку проектов, устранение административных барьеров, предоставление инвесторам информации о площадках региона. В ней указаны преференциальные режимы, в том числе действующие в инновационно-промышленных и индустриальных парках области, обозначены новые и традиционные для Верхневолжья отрасли экономики и другие характеристики.В рамках внедрения стандарта предусмотрено формирование свода инвестиционных правил. Он определяет оптимальные алгоритмы действий инвестора в части инфраструктурного обеспечения и строительства объектов.В настоящее время сформирован план поэтапного внедрения регионального инвестиционного стандарта, определены ответственные областные ведомства. Внедрение стандарта планируется завершить в августе 2023 года, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230217/investproekty-1852711368.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

В Тверской области внедрят региональный инвестиционный стандарт

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ, 28 фев – РИА Новости. В Тверской области началась процедура внедрения регионального инвестиционного стандарта для повышения эффективности работы с инвесторами и улучшения инвестклимата, сообщает пресс-служба облправительства.
Пакет документов, обеспечивающих внедрение в Верхневолжье инвестиционного стандарта, рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области.
Как отметили в пресс-службе, в 2022 году, несмотря на санкционное давление, в Тверской области увеличилось количество реализованных инвестиционных проектов – всего это 11 проектов с инвестициями на общую сумму 27,8 миллиарда рублей, позволившие создать 1580 рабочих мест. На 2023 год заявлено 17 инвестпроектов, предусматривающих создание около 800 рабочих мест.
"Важно закрепить динамику работы и продолжить поддержку инициатив предпринимателей и инвесторов Тверской области. Внедрять их новые разработки и достижения в жизнь, в постоянный деловой оборот, в экономическую модель страны", - отметил на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
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Одним из элементов стандарта является инвестиционная декларация Тверской области. Стратегический документ включает основные характеристики региона, цели инвестиционного развития Верхневолжья и направлен на привлечение капиталовложений в экономику, развитие приоритетных отраслей промышленности и инновационных секторов. Декларация гарантирует поддержку проектов, устранение административных барьеров, предоставление инвесторам информации о площадках региона. В ней указаны преференциальные режимы, в том числе действующие в инновационно-промышленных и индустриальных парках области, обозначены новые и традиционные для Верхневолжья отрасли экономики и другие характеристики.
В рамках внедрения стандарта предусмотрено формирование свода инвестиционных правил. Он определяет оптимальные алгоритмы действий инвестора в части инфраструктурного обеспечения и строительства объектов.
В настоящее время сформирован план поэтапного внедрения регионального инвестиционного стандарта, определены ответственные областные ведомства. Внедрение стандарта планируется завершить в августе 2023 года, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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