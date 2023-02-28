https://ria.ru/20230228/investstandart-1854904747.html

В Тверской области внедрят региональный инвестиционный стандарт

В Тверской области внедрят региональный инвестиционный стандарт - РИА Новости, 28.02.2023

В Тверской области внедрят региональный инвестиционный стандарт

В Тверской области началась процедура внедрения регионального инвестиционного стандарта для повышения эффективности работы с инвесторами и улучшения... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:07

2023-02-28T17:07

2023-02-28T17:07

тверская область

игорь руденя

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854904000_0:93:1300:824_1920x0_80_0_0_5581b4212903e0335f87dfa1dd379f34.jpg

ТВЕРЬ, 28 фев – РИА Новости. В Тверской области началась процедура внедрения регионального инвестиционного стандарта для повышения эффективности работы с инвесторами и улучшения инвестклимата, сообщает пресс-служба облправительства.Пакет документов, обеспечивающих внедрение в Верхневолжье инвестиционного стандарта, рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области.Как отметили в пресс-службе, в 2022 году, несмотря на санкционное давление, в Тверской области увеличилось количество реализованных инвестиционных проектов – всего это 11 проектов с инвестициями на общую сумму 27,8 миллиарда рублей, позволившие создать 1580 рабочих мест. На 2023 год заявлено 17 инвестпроектов, предусматривающих создание около 800 рабочих мест."Важно закрепить динамику работы и продолжить поддержку инициатив предпринимателей и инвесторов Тверской области. Внедрять их новые разработки и достижения в жизнь, в постоянный деловой оборот, в экономическую модель страны", - отметил на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.Одним из элементов стандарта является инвестиционная декларация Тверской области. Стратегический документ включает основные характеристики региона, цели инвестиционного развития Верхневолжья и направлен на привлечение капиталовложений в экономику, развитие приоритетных отраслей промышленности и инновационных секторов. Декларация гарантирует поддержку проектов, устранение административных барьеров, предоставление инвесторам информации о площадках региона. В ней указаны преференциальные режимы, в том числе действующие в инновационно-промышленных и индустриальных парках области, обозначены новые и традиционные для Верхневолжья отрасли экономики и другие характеристики.В рамках внедрения стандарта предусмотрено формирование свода инвестиционных правил. Он определяет оптимальные алгоритмы действий инвестора в части инфраструктурного обеспечения и строительства объектов.В настоящее время сформирован план поэтапного внедрения регионального инвестиционного стандарта, определены ответственные областные ведомства. Внедрение стандарта планируется завершить в августе 2023 года, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230217/investproekty-1852711368.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область