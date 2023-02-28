https://ria.ru/20230228/informatsiya-1854736337.html

Песков: Путин получает информацию о спецоперации из многих источников

Песков: Путин получает информацию о спецоперации из многих источников - РИА Новости, 28.02.2023

Песков: Путин получает информацию о спецоперации из многих источников

Президент РФ Владимир Путин получает информацию о спецоперации из многих источников, задействует многие инструменты, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:36

2023-02-28T00:36

2023-02-28T01:01

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о спецоперации из многих источников, задействует многие инструменты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно, это все изучается. Путин всегда получает информацию из многих источников по одной и той же проблеме. И по линии министерств, и по линии служб, и по линии СМИ, и по линии общественных организаций, и по множеству других линий, о которых вы даже себе не представляете. И поэтому действительно, каждый раз он обладает полной палитрой мнений. Она еще более актуальна и важна в ходе СВО", - сказал Песков в интервью "Известиям".

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

владимир путин, дмитрий песков, россия