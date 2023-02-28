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Песков: Путин получает информацию о спецоперации из многих источников - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Песков: Путин получает информацию о спецоперации из многих источников
Песков: Путин получает информацию о спецоперации из многих источников - РИА Новости, 28.02.2023
Песков: Путин получает информацию о спецоперации из многих источников
Президент РФ Владимир Путин получает информацию о спецоперации из многих источников, задействует многие инструменты, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:36
2023-02-28T01:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о спецоперации из многих источников, задействует многие инструменты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно, это все изучается. Путин всегда получает информацию из многих источников по одной и той же проблеме. И по линии министерств, и по линии служб, и по линии СМИ, и по линии общественных организаций, и по множеству других линий, о которых вы даже себе не представляете. И поэтому действительно, каждый раз он обладает полной палитрой мнений. Она еще более актуальна и важна в ходе СВО", - сказал Песков в интервью "Известиям".
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владимир путин, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
00:36 28.02.2023 (обновлено: 01:01 28.02.2023)
 
Песков: Путин получает информацию о спецоперации из многих источников

Песков: Путин получает информацию о СВО из многих источников, используя разные инструменты

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о спецоперации из многих источников, задействует многие инструменты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно, это все изучается. Путин всегда получает информацию из многих источников по одной и той же проблеме. И по линии министерств, и по линии служб, и по линии СМИ, и по линии общественных организаций, и по множеству других линий, о которых вы даже себе не представляете. И поэтому действительно, каждый раз он обладает полной палитрой мнений. Она еще более актуальна и важна в ходе СВО", - сказал Песков в интервью "Известиям".
"Вы правильно заметили, Путин задействует множественные инструменты для получения информации, что называется, с поля", - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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