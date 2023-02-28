https://ria.ru/20230228/inflyatsiya-1854813222.html

Во Франции ускорилась годовая инфляция

Во Франции ускорилась годовая инфляция - РИА Новости, 28.02.2023

Во Франции ускорилась годовая инфляция

Годовая инфляция во Франции в феврале ускорилась до 6,2%, говорится в отчете Национального института статистики Франции (Insee), опубликованном во вторник. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:20

2023-02-28T12:20

2023-02-28T13:34

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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Годовая инфляция во Франции в феврале ускорилась до 6,2%, говорится в отчете Национального института статистики Франции (Insee), опубликованном во вторник."Инфляция достигла 6,2% в феврале. Рост инфляции обусловлен повышением цен на продукты питания и услуги", - говорится в документе.В годовом исчислении рост цен на продовольственные товары составил 14,5% после 13,3% в январе. Также выросли цены на транспортные услуги (+2,9%) и на производственные товары (4,6%).Отмечается, что рост цен на энергоносители замедлился, составив в феврале 14% в годовом исчислении после 16,3% в январе.По прогнозам Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года, после этого она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% к концу 2024 года. В декабре сообщалось, что производители продуктов во Франции попросили ритейлеров поднять цены на товары на 15-25% с начала 2023 года на фоне инфляции и роста цен на производство.

https://ria.ru/20230219/orban-1853029213.html

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экономика, цены на нефть, франция, банк франции