https://ria.ru/20230228/imuschestvo-1854824318.html

Суд изъял имущество муромского депутата в пользу государства

Суд изъял имущество муромского депутата в пользу государства - РИА Новости, 28.02.2023

Суд изъял имущество муромского депутата в пользу государства

Суд во Владимирской области удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества муромского депутата, в отношении которого не представлены... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:00

2023-02-28T13:00

2023-02-28T13:00

коррупция

происшествия

владимирская область

россия

муром

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РЯЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Суд во Владимирской области удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества муромского депутата, в отношении которого не представлены сведения о приобретении на законные доходы, на сумму более 78 миллионов рублей, сообщило надзорное ведомство. "По результатам проверки прокурор обратился в Муромский городской суд об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлены сведения о приобретении на законные доходы, на сумму более 78 миллионов рублей. Исковые требования удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры. Установлено, что "одним из депутатов... округа Муром" скрывалась информация о приобретенном недвижимом имуществе и транспортных средствах путем их регистрации на родственников, знакомых и юридические лица. В частности, его матери принадлежат восемь квартир и маломерное судно. На отца зарегистрирован автомобиль, приобретенный почти за 4 миллиона рублей, на двоюродную сестру оформлены земельные участки, нежилые помещения и три квартиры. В фактическом пользовании супруги депутата находится автомобиль, купленный более чем за 12,5 миллиона рублей и оформленный на юридическое лицо, в котором женщина является генеральным директором, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230217/imuschestvo-1852742489.html

https://ria.ru/20230113/belotserkovskaya-1844589968.html

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муром

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коррупция, происшествия, владимирская область, россия, муром