https://ria.ru/20230228/imuschestvo-1854824318.html
Суд изъял имущество муромского депутата в пользу государства
Суд изъял имущество муромского депутата в пользу государства - РИА Новости, 28.02.2023
Суд изъял имущество муромского депутата в пользу государства
Суд во Владимирской области удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества муромского депутата, в отношении которого не представлены... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:00
2023-02-28T13:00
2023-02-28T13:00
коррупция
происшествия
владимирская область
россия
муром
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РЯЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Суд во Владимирской области удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества муромского депутата, в отношении которого не представлены сведения о приобретении на законные доходы, на сумму более 78 миллионов рублей, сообщило надзорное ведомство. "По результатам проверки прокурор обратился в Муромский городской суд об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлены сведения о приобретении на законные доходы, на сумму более 78 миллионов рублей. Исковые требования удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры. Установлено, что "одним из депутатов... округа Муром" скрывалась информация о приобретенном недвижимом имуществе и транспортных средствах путем их регистрации на родственников, знакомых и юридические лица. В частности, его матери принадлежат восемь квартир и маломерное судно. На отца зарегистрирован автомобиль, приобретенный почти за 4 миллиона рублей, на двоюродную сестру оформлены земельные участки, нежилые помещения и три квартиры. В фактическом пользовании супруги депутата находится автомобиль, купленный более чем за 12,5 миллиона рублей и оформленный на юридическое лицо, в котором женщина является генеральным директором, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230217/imuschestvo-1852742489.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коррупция, происшествия, владимирская область, россия, муром
Коррупция, Происшествия, Владимирская область, Россия, Муром
Суд изъял имущество муромского депутата в пользу государства
Имущество муромского депутата более чем на 78 миллионов рублей изъяли в пользу государства
РЯЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости.
Суд во Владимирской области удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества муромского депутата, в отношении которого не представлены сведения о приобретении на законные доходы, на сумму более 78 миллионов рублей, сообщило
надзорное ведомство.
"По результатам проверки прокурор обратился в Муромский городской суд об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлены сведения о приобретении на законные доходы, на сумму более 78 миллионов рублей. Исковые требования удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры.
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Установлено, что "одним из депутатов... округа Муром" скрывалась информация о приобретенном недвижимом имуществе и транспортных средствах путем их регистрации на родственников, знакомых и юридические лица.
В частности, его матери принадлежат восемь квартир и маломерное судно. На отца зарегистрирован автомобиль, приобретенный почти за 4 миллиона рублей, на двоюродную сестру оформлены земельные участки, нежилые помещения и три квартиры. В фактическом пользовании супруги депутата находится автомобиль, купленный более чем за 12,5 миллиона рублей и оформленный на юридическое лицо, в котором женщина является генеральным директором, отмечается в сообщении.
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