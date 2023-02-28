ВС России применили САУ "Гвоздика" для уничтожения огневой позиции ВСУ
ВС России применили САУ "Гвоздика" по огневым позициям ВСУ на Авдеевском направлении
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Российские военные с помощью самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" уничтожили огневую точку украинских войск на Авдеевском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
По словам офицера с позывным "Валек", солдаты ВСУ закрепились в районе поселка Северный. Они установили станковый противотанковый гранатомет и препятствовали продвижению российских войск, а также их закреплению на уже занятых территориях.
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"Разведка дала нам координаты. Выявила огневую точку, которая работала без маскировки. Соответственно, ей было нанесено огневое поражение", — рассказал собеседник агентства.
Как уточняется, в зоне поражения уничтоженной украинской позиции находился населенный пункт Водяное. Огневую точку ликвидировали около трех часов дня. Боевую задачу выполнила артиллерия первой славянской бригады первого армейского корпуса Вооруженных сил России.
Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Противник "будет упираться", не считаясь с потерями, добавил он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.