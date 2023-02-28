https://ria.ru/20230228/gvozdika-1854984685.html

ВС России применили САУ "Гвоздика" для уничтожения огневой позиции ВСУ

ВС России применили САУ "Гвоздика" для уничтожения огневой позиции ВСУ - РИА Новости, 28.02.2023

ВС России применили САУ "Гвоздика" для уничтожения огневой позиции ВСУ

Российские военные с помощью самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" уничтожили огневую точку украинских войск на Авдеевском направлении, передает... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T23:12

2023-02-28T23:12

2023-02-28T23:41

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ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Российские военные с помощью самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" уничтожили огневую точку украинских войск на Авдеевском направлении, передает корреспондент РИА Новости.По словам офицера с позывным "Валек", солдаты ВСУ закрепились в районе поселка Северный. Они установили станковый противотанковый гранатомет и препятствовали продвижению российских войск, а также их закреплению на уже занятых территориях.Как уточняется, в зоне поражения уничтоженной украинской позиции находился населенный пункт Водяное. Огневую точку ликвидировали около трех часов дня. Боевую задачу выполнила артиллерия первой славянской бригады первого армейского корпуса Вооруженных сил России.Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Противник "будет упираться", не считаясь с потерями, добавил он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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