https://ria.ru/20230228/granitsa-1854850413.html

Украина строит фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем

Украина строит фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем - РИА Новости, 28.02.2023

Украина строит фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем

ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:25

2023-02-28T14:25

2023-02-28T15:37

в мире

украина

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, его слова приводит издание "РБК-Украина". По словам Демченко, граница с Белоруссией и Молдавией нуждается "в усиленном внимании". Как признала накануне пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем. На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.В МИД заявили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она последует.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе Оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230227/pridnestrove-1854576725.html

https://ria.ru/20230227/pridnestrove-1854537828.html

украина

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, приднестровская молдавская республика