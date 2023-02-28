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Украина строит фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем - РИА Новости, 28.02.2023
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14:25 28.02.2023 (обновлено: 15:37 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/granitsa-1854850413.html
Украина строит фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем
Украина строит фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем - РИА Новости, 28.02.2023
Украина строит фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем
ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:25
2023-02-28T15:37
в мире
украина
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, его слова приводит издание "РБК-Украина". По словам Демченко, граница с Белоруссией и Молдавией нуждается "в усиленном внимании". Как признала накануне пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем. На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.В МИД заявили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она последует.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе Оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230227/pridnestrove-1854576725.html
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в мире, украина, приднестровская молдавская республика
В мире, Украина, Приднестровская Молдавская Республика
Украина строит фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем

Погранслужба Украины: ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем

© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниУкраинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Державна прикордонна служба України
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, его слова приводит издание "РБК-Украина".
«
"На границе с Молдавией есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения силы обороны усилили это направление", — сказал он .
По словам Демченко, граница с Белоруссией и Молдавией нуждается "в усиленном внимании".
Как признала накануне пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем.
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На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.
Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.
В МИД заявили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она последует.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе Оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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