Украина строит фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем
Погранслужба Украины: ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, его слова приводит издание "РБК-Украина".
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"На границе с Молдавией есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения силы обороны усилили это направление", — сказал он .
По словам Демченко, граница с Белоруссией и Молдавией нуждается "в усиленном внимании".
Как признала накануне пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем.
На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка "наступления российских войск" с территории Приднестровья.
Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.
В МИД заявили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она последует.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе Оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.