https://ria.ru/20230228/gosyazyk-1854958842.html

Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов

Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов - РИА Новости, 28.02.2023

Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов

Владимир Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов, документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T19:42

2023-02-28T19:42

2023-02-28T21:30

россия

владимир путин

общество

елена ямпольская

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов, документ опубликован на портале правовой информации.Согласно нововведениям, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые зафиксируют в нормативных словарях.Закон направлен на повышение значимости русского языка как государственного на всей территории страны и усиление контроля за соблюдением его норм госслужащими и гражданами.Документ ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка. Также прописаны сферы, где русский язык обязательно использовать как государственный: образовательная среда, государственные и муниципальные информационные системы, информация для потребителей товаров, работ и услуг. Если присутствует текст на иностранном языке, то перевод должен быть выполнен шрифтом такого же размера, типа и цвета.При использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, в том числе нецензурной брани.Как заявила РИА Новости глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари.

https://ria.ru/20230125/gospolitika-1847373747.html

https://ria.ru/20230221/vtsiom-1853327245.html

https://ria.ru/20210610/reklama-1736465587.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, общество, елена ямпольская