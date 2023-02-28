https://ria.ru/20230228/gosyazyk-1854958842.html
Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов
Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов - РИА Новости, 28.02.2023
Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов
Владимир Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов, документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:42
2023-02-28T19:42
2023-02-28T21:30
россия
владимир путин
общество
елена ямпольская
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов, документ опубликован на портале правовой информации.Согласно нововведениям, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые зафиксируют в нормативных словарях.Закон направлен на повышение значимости русского языка как государственного на всей территории страны и усиление контроля за соблюдением его норм госслужащими и гражданами.Документ ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка. Также прописаны сферы, где русский язык обязательно использовать как государственный: образовательная среда, государственные и муниципальные информационные системы, информация для потребителей товаров, работ и услуг. Если присутствует текст на иностранном языке, то перевод должен быть выполнен шрифтом такого же размера, типа и цвета.При использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, в том числе нецензурной брани.Как заявила РИА Новости глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари.
https://ria.ru/20230125/gospolitika-1847373747.html
https://ria.ru/20230221/vtsiom-1853327245.html
https://ria.ru/20210610/reklama-1736465587.html
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РИА Новости
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россия, владимир путин, общество, елена ямпольская
Россия, Владимир Путин, Общество, Елена Ямпольская
Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов
Путин подписал закон о госязыке, включающий недопустимость использования иностранных слов
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Владимир Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов, документ
опубликован на портале правовой информации.
Согласно нововведениям, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые зафиксируют в нормативных словарях.
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Закон направлен на повышение значимости русского языка как государственного на всей территории страны и усиление контроля за соблюдением его норм госслужащими и гражданами.
Документ ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.
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Также прописаны сферы, где русский язык обязательно использовать как государственный: образовательная среда, государственные и муниципальные информационные системы, информация для потребителей товаров, работ и услуг. Если присутствует текст на иностранном языке, то перевод должен быть выполнен шрифтом такого же размера, типа и цвета.
При использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, в том числе нецензурной брани.
Как заявила РИА Новости глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская
, вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари.
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