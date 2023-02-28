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В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230228/gorlovka-1854743640.html
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ ранена женщина
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 28.02.2023
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ ранена женщина
Жительница Горловки в ДНР ранена в результате обстрела со стороны киевских силовиков, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T02:04
2023-02-28T02:04
специальная военная операция на украине
горловка
ссср
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Жительница Горловки в ДНР ранена в результате обстрела со стороны киевских силовиков, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Горловка (Никитовский район) - по улице 60 лет СССР, 51 ранена женщина 1983 года рождения", - сообщило представительство в своем телеграм-канале. Также в результате обстрелов в Горловке на этой же улице повреждены здание ДК "Комсомолец", ЛЭП и многоквартирные дома.
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854423980.html
горловка
ссср
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горловка, ссср, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СССР, СЦКК, Донецкая Народная Республика
02:04 28.02.2023
 
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ ранена женщина

В результате обстрела Горловки со стороны киевских силовиков ранена женщина

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Жительница Горловки в ДНР ранена в результате обстрела со стороны киевских силовиков, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Горловка (Никитовский район) - по улице 60 лет СССР, 51 ранена женщина 1983 года рождения", - сообщило представительство в своем телеграм-канале.
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Также в результате обстрелов в Горловке на этой же улице повреждены здание ДК "Комсомолец", ЛЭП и многоквартирные дома.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаСССРСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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