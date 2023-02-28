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Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230228/gorlovka-1854742433.html
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 28.02.2023
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска в ночь на вторник выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T01:50
2023-02-28T01:50
специальная военная операция на украине
сцкк
нато
иван приходько
украина
горловка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела было повреждено остекление Дворца культуры "Комсомолец", также повреждено остекление нескольких домов. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230227/obstrel-1854614013.html
украина
горловка
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сцкк, нато, иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, НАТО, Иван Приходько, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика
01:50 28.02.2023
 
Украинские войска нанесли удар по Горловке

ВСУ выпустили по Горловке в ДНР десять снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.18 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущены 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела было повреждено остекление Дворца культуры "Комсомолец", также повреждено остекление нескольких домов.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСЦККНАТОИван ПриходькоУкраинаГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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