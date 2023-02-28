https://ria.ru/20230228/gorlovka-1854742433.html

Украинские войска нанесли удар по Горловке

Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 28.02.2023

Украинские войска нанесли удар по Горловке

Украинские войска в ночь на вторник выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T01:50

2023-02-28T01:50

2023-02-28T01:50

специальная военная операция на украине

сцкк

нато

иван приходько

украина

горловка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела было повреждено остекление Дворца культуры "Комсомолец", также повреждено остекление нескольких домов. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230227/obstrel-1854614013.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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сцкк, нато, иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика