https://ria.ru/20230228/gonkong-1854805128.html
В Гонконге отменяют требование носить маски на улице и в транспорте
В Гонконге отменяют требование носить маски на улице и в транспорте - РИА Новости, 28.02.2023
В Гонконге отменяют требование носить маски на улице и в транспорте
Гонконг с 1 марта отменяет требование об обязательном ношении масок, сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации города Джона Ли. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:51
2023-02-28T15:51
2023-02-28T15:51
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гонконг с 1 марта отменяет требование об обязательном ношении масок, сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации города Джона Ли."Это четкий сигнал, показывающий, что Гонконг возвращается к нормальной жизни", — сказал он.Впервые за три года этот вид защиты не нужно будет носить на улице и в помещениях. Правда, при посещении больниц и домов престарелых правила остаются прежними.Соседний район Макао также отменил маски с 27 февраля для большинства публичных мест, за исключением общественного транспорта и больниц.
https://ria.ru/20230119/gonkong-1845887247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, гонконг, макао, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гонконг, Макао, Коронавирус COVID-19
В Гонконге отменяют требование носить маски на улице и в транспорте
Власти Гонконга с 1 марта отменяют требование носить маски на улице и в транспорте
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Гонконг с 1 марта отменяет требование об обязательном ношении масок, сообщает
Reuters со ссылкой на главу администрации города Джона Ли.
"Это четкий сигнал, показывающий, что Гонконг возвращается к нормальной жизни", — сказал он.
Впервые за три года этот вид защиты не нужно будет носить на улице и в помещениях. Правда, при посещении больниц и домов престарелых правила остаются прежними.
Соседний район Макао также отменил маски с 27 февраля для большинства публичных мест, за исключением общественного транспорта и больниц.
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