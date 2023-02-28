https://ria.ru/20230228/gonkong-1854805128.html

В Гонконге отменяют требование носить маски на улице и в транспорте

В Гонконге отменяют требование носить маски на улице и в транспорте - РИА Новости, 28.02.2023

В Гонконге отменяют требование носить маски на улице и в транспорте

Гонконг с 1 марта отменяет требование об обязательном ношении масок, сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации города Джона Ли. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:51

2023-02-28T15:51

2023-02-28T15:51

туризм

туризм

новости - туризм

гонконг

макао

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155102/89/1551028959_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_84d71f236da29d5266ccb8540a8a3bc0.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гонконг с 1 марта отменяет требование об обязательном ношении масок, сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации города Джона Ли."Это четкий сигнал, показывающий, что Гонконг возвращается к нормальной жизни", — сказал он.Впервые за три года этот вид защиты не нужно будет носить на улице и в помещениях. Правда, при посещении больниц и домов престарелых правила остаются прежними.Соседний район Макао также отменил маски с 27 февраля для большинства публичных мест, за исключением общественного транспорта и больниц.

https://ria.ru/20230119/gonkong-1845887247.html

гонконг

макао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, гонконг, макао, коронавирус covid-19