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Путин потребовал от ФСБ полной самоотдачи и боевого настроя - РИА Новости, 28.02.2023
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16:16 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/fsb-1854883692.html
Путин потребовал от ФСБ полной самоотдачи и боевого настроя
Путин потребовал от ФСБ полной самоотдачи и боевого настроя - РИА Новости, 28.02.2023
Путин потребовал от ФСБ полной самоотдачи и боевого настроя
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что ждет от спецслужбы полной самоотдачи и боевого настроя в выполнении поставленных задач. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:16
2023-02-28T16:16
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что ждет от спецслужбы полной самоотдачи и боевого настроя в выполнении поставленных задач. "Уверен, что сотрудники ФСБ, центральный аппарат и все региональные подразделения будут и впредь достойно решать поставленные задачи, их действительно много, и все сложные, нет ни одной второстепенной задачи. Жду от вас полной самоотдачи, боевого настроя, верности лучшим традициям службы, которые прошли испытания на самых крутых поворотах нашей истории", - сказал президент.
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин потребовал от ФСБ полной самоотдачи и боевого настроя

Путин заявил, что ждет от сотрудников ФСБ полной самоотдачи и боевого настроя

© РИА Новости / Михаил Терещенко | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Михаил Терещенко
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что ждет от спецслужбы полной самоотдачи и боевого настроя в выполнении поставленных задач.
"Уверен, что сотрудники ФСБ, центральный аппарат и все региональные подразделения будут и впредь достойно решать поставленные задачи, их действительно много, и все сложные, нет ни одной второстепенной задачи. Жду от вас полной самоотдачи, боевого настроя, верности лучшим традициям службы, которые прошли испытания на самых крутых поворотах нашей истории", - сказал президент.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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