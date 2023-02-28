https://ria.ru/20230228/fsb-1854883692.html

Путин потребовал от ФСБ полной самоотдачи и боевого настроя

Путин потребовал от ФСБ полной самоотдачи и боевого настроя - РИА Новости, 28.02.2023

Путин потребовал от ФСБ полной самоотдачи и боевого настроя

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что ждет от спецслужбы полной самоотдачи и боевого настроя в выполнении поставленных задач. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:16

2023-02-28T16:16

2023-02-28T16:16

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что ждет от спецслужбы полной самоотдачи и боевого настроя в выполнении поставленных задач. "Уверен, что сотрудники ФСБ, центральный аппарат и все региональные подразделения будут и впредь достойно решать поставленные задачи, их действительно много, и все сложные, нет ни одной второстепенной задачи. Жду от вас полной самоотдачи, боевого настроя, верности лучшим традициям службы, которые прошли испытания на самых крутых поворотах нашей истории", - сказал президент.

https://ria.ru/20230228/fsb-1854869882.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)