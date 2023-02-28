https://ria.ru/20230228/fsb-1854869190.html

Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в новых регионах

Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в новых регионах - РИА Новости, 28.02.2023

Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в новых регионах

Необходимо уделить повышенное внимание организации органов ФСБ в новых регионах РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:35

2023-02-28T15:35

2023-02-28T15:53

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

безопасность

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Необходимо уделить повышенное внимание организации органов ФСБ в новых регионах РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ."Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой. Обязательно надо работать с людьми и помогать им в сложных ситуациях. Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221220/putin-1839874989.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область