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Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в новых регионах - РИА Новости, 28.02.2023
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15:35 28.02.2023 (обновлено: 15:53 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/fsb-1854869190.html
Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в новых регионах
Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в новых регионах - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в новых регионах
Необходимо уделить повышенное внимание организации органов ФСБ в новых регионах РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:35
2023-02-28T15:53
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Необходимо уделить повышенное внимание организации органов ФСБ в новых регионах РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ."Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой. Обязательно надо работать с людьми и помогать им в сложных ситуациях. Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221220/putin-1839874989.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в новых регионах

Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в четырех новых регионах

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Необходимо уделить повышенное внимание организации органов ФСБ в новых регионах РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ.
"Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой. Обязательно надо работать с людьми и помогать им в сложных ситуациях. Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Путин назвал обстановку в новых регионах России крайне сложной
20 декабря 2022, 00:06
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБезопасностьВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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