https://ria.ru/20230228/fsb-1854869190.html
Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в новых регионах
Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в новых регионах - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в новых регионах
Необходимо уделить повышенное внимание организации органов ФСБ в новых регионах РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:35
2023-02-28T15:35
2023-02-28T15:53
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Необходимо уделить повышенное внимание организации органов ФСБ в новых регионах РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ."Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой. Обязательно надо работать с людьми и помогать им в сложных ситуациях. Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221220/putin-1839874989.html
россия
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донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в новых регионах
Путин призвал уделить особое внимание созданию органов ФСБ в четырех новых регионах